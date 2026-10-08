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Bartın Amasra'da kaybolan madenci için Bartın Üniversitesi öğrencileri arama yaptı

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Bartın Amasra'da denizde kaybolan madenci için yürütülen arama çalışmalarına Bartın Üniversitesi öğrencileri destek verdi. Üniversitenin hazırladığı gemiyle denize açılan ekip saatlerce iz aradı, herhangi bir ize rastlamadı; Rektör desteklerinin süreceğini belirtti.

Bartın'ın Amasra ilçesinde teknesiyle açıldığı denizde kaybolan madenciyi arama çalışmalarına Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencileri de destek verdi.

Amasra ilçesinde tekneyle denize açıldıktan sonra kaybolan madenci İlker Mızrap için yürütülen arama çalışmalarına Bartın Üniversitesi (BARÜ) Bartın Meslek Yüksekokulu Gemi İnşaatı Programı öğrencileri de katıldı. Bartın Meslek Yüksekokulu Marina ve Yat İşletmeciliği Programı Öğr. Gör. Çağlar Çakır kaptanlığında idari personel ve öğrencilerden oluşturulan ekip, BARÜ Kurucaşile Yerleşkesi'nde bulunan Gemi İnşaatı Programı öğrencileri ve akademisyenlerinin uygulamalı eğitim kapsamında hazırladığı gemiyle denize açılarak arama faaliyetlerine destek oldu. Deniz üstünde ve deniz kenarında seyreden gemideki öğrenciler ve görevliler, ellerinde dürbünle etrafa bakarak kayıp madenci İlker Mızrak ve teknesine ait iz aradı. Öğrenciler saatler süren aramalarda herhangi bir ize rastlamazken, BARÜ'nün uygulamalı eğitim anlayışıyla ürettiği geminin arama kurtarma çalışmalarında kullanılması, bilgi ve teknolojinin toplumsal faydaya dönüşmesinin bir örneği oldu.

İhtiyaç duyulan anlarda toplumun her daim yanında olacaklarını belirten BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, arama çalışmalarına destek vermeyi sürdüreceklerini kaydederek, Mızrap'ın sağ salim bulunmasını temenni ettiklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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