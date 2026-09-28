Bartın Ulus'ta iki otomobil çarpıştı, kazada 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı

Bartın Ulus'ta iki otomobil çarpıştı, kazada 1 kişi öldü 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın Ulus'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ölen Hüseyin Tekin'in ağabeyi Hasan Tekin'in cenazesini almak için İstanbul'a gittiği, kazanın defin için beldeye dönerken yaşandığı öğrenildi.
Bartın'ın Ulus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kumluca beldesi Boğaz mevkisinde H.T. (24) idaresindeki 74 ABJ 704 plakalı otomobil ile H.Ö. (55) yönetimindeki 74 AD 009 plakalı araç çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobildeki Hüseyin Tekin'in (46) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 4 yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Tekin'in, vefat eden ağabeyi Hasan Tekin'in cenazesini almak için İstanbul'a gittiği, kazanın ise defin için beldeye döndükleri sırada yaşandığı öğrenildi.