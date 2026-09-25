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Bartın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 5'i salıverildi, 3'ü adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Y.Ö. "uyuşturucu madde ticareti yapmak", İ.A. da "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından tutuklandı. Şüpheli O.S. ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA