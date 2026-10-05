Haberler

Bartın'da kestane toplamaya giden İbrahim Karakaş (61) ormanda ölü bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da kestane toplamaya giden İbrahim Karakaş (61) ormanda ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da kestane toplamak için ormana giden İbrahim Karakaş (61), rahatsızlanınca ailesini aradı; ekipler onu köye yaklaşık 3 kilometre mesafede ölü buldu. Karakaş'ın cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

BARTIN'da İbrahim Karakaş (61), kestane toplamak için gittiği ormanda ölü bulundu.

Olay, Bakraçboz köyü yakınlarındaki ormanda meydana geldi. Dün öğle saatlerinde kestane toplamak için ormana giden İbrahim Karakaş, bir süre sonra rahatsızlandığını belirterek cep telefonuyla ailesini aradı. Karakaş'ın telefonuna ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, Karakaş'ı akşam saatlerinde, köye yaklaşık 3 kilometre mesafede ölü olarak buldu. İbrahim Karakaş'ın cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 57 sitede yayınlandı.
Hande Erçel Valentino defilesinde elindeki Orhan Pamuk kitapları dikkat çekti

Hande Erçel, Valentino defilesine ünlü yazarın kitaplarıyla katıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Beyaz Saray kürsüsünü bırakıp tam zamanlı anne oldu

Dünyanın gözü önündeydi! Şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ittifak için dört partinin kapısını çaldı iddiası

Özgür Özel'in ittifak için 4 partinin kapısını çaldı
Cem TV ekranlara veda ediyor! Kapanma kararını duyurdular

21 yıllık televizyon kanalı kapanıyor! “Bu savaş bize çok zarar verdi”
Rusya'da veba paniği! 28 yaşındaki laborant öldü, 5 hastane karantinaya alındı

Deney tüpü kırıldı! Tarihin en ölümcül hastalığı yeniden hortladı
Niğde’de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Araç bu hale geldi, motosiklettekiler can verdi
Dünyanın gözü Ronaldo'nun vereceği cevapta

Dünyanın gözü Ronaldo'nun vereceği cevapta

İzmir'de 23 yıl hapisle aranan firari kadın, mutfaktaki gizli bölmede saklanırken yakalandı

Saklandığı yer şoke etti! Mutfaktaki gizli bölmede yakalandı