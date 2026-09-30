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TTK, Zonguldak ve Bartın'da 61 daimi işçi için ilanları Resmi Gazete'de yayımladı

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TTK, 2026 Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında Zonguldak ve Bartın'da 61 daimi işçi alımı yapacağını Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarla duyurdu. Zonguldak'ta 57, Bartın'da 4 işçi için başvurular 5-9 Ekim'de alınacak, elektronik kura 20 Ekim'de çekilecek.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Zonguldak ve Bartın'da 61 daimi işçi alımı yapacak.

TTK'nin konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2026 Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında kurum bünyesinde daimi statüde istihdam edilmek üzere, Zonguldak İş Kurumu aracılığıyla 57, Bartın İş Kurumu aracılığıyla 4 İşçi alınacak.

Zonguldak'ta 2 kuvvetli akım tesisatçısı, 5 kaynakçı, 1 numuneci (maden ocağı), 18 mekanizasyon-pres işçisi, 16 mekaniker (kompresör), 9 şoför-yük taşıma, 2 tren makinisti, 2 vinç operatörü ve 2 gemici istihdam edilecek.

Bartın'da ise 1 mekanizasyon-pres işçisi, 1 mekaniker (kompresör) ve 2 şoför-yük taşıma işçisi alınacak.

Başvurular, Zonguldak ve Bartın İş Kurumlarınca 5-9 Ekim'de yayımlanacak ilanlar üzerinden yapılacak. Başvuru sürecinin ardından işe alınacak adayların belirlenmesi amacıyla 20 Ekim'de elektronik kura çekimi gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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