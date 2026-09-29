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Bartın-Karabük yolundaki kazada ölen sürücü Hakkı Özdemir Safranbolu'da defnedildi

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Bartın-Karabük yolundaki kazada ölen sürücü Hakkı Özdemir Safranbolu'da defnedildi
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Bartın-Karabük kara yolundaki kazada hayatını kaybeden minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir, Safranbolu'da toprağa verildi. Kazada 11 kişi yaralanmıştı; cenazesi Merkez Camii'ndeki ikindi namazının ardından Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Bartın-Karabük kara yolunda yolcu minibüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Bartın-Karabük kara yolunun Yenihan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karabük'ten Bartın istikametine seyir halinde olan Hakkı Özdemir (53) idaresindeki 78 ST 967 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen İ.Y. (28) yönetimindeki 41 ARC 440 plakalı tırla çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir hayatını kaybederken, 11 kişi yaralanmıştı.

Kazanın ardından işlemleri tamamlanan Özdemir'in cenazesi, Bartın'dan alınarak Safranbolu ilçesindeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Safranbolu Merkez Camii'ne götürüldü.

İkindi namazının ardından Safranbolu Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Özdemir için helallik alındı. Cenaze namazını Safranbolu Müftüsü Aydın Bostancı kıldırdı.

Cenaze törenine Özdemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra sevenleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından omuzlara alınan Hakkı Özdemir'in cenazesi, Safranbolu Aile Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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