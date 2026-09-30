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Bartın'da büyücülük iddiasıyla 794 bin 750 lira dolandırıcılıkta 1 şüpheli tutuklandı

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Bartın'da büyücülük yoluyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Soruşturmada bir kişinin 794 bin 750 lira dolandırıldığı, şüphelilerden birinin aldığı paranın 524 bin lirasını bir başkasına gönderdiği belirlendi.

Bartın'da büyücülük yoluyla dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında N.K'nın (57) büyü yapıldığını, bozulması için adak kesilmesi ve muska hazırlanması gerektiği yönündeki söylemleriyle N.T'nın (53) 794 bin 750 lira dolandırıldığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmayla N.K'nın aldığı paranın 524 bin lirasını C.K'ya (42) gönderdiği tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan C.K'nın kent merkezinde yaşadığı adresinde yapılan aramada, üzerinde çeşitli yazılar bulunan ve soruşturma kapsamında suçta kullanıldığı değerlendirilen kağıtlar ile 3 bilgisayar ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Kayseri'de gözaltına alınan şüpheli N.K'nın da emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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