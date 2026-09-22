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Bartın Ulus'ta çiftçi İsmail Yılmaz, tilkiyi elleriyle ekmek vererek besledi

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Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Köklü köyünde çiftçi İsmail Yılmaz, evinin bahçesine her akşam gelen tilkiyi ekmek vererek elleriyle besledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, karnını doyuran tilki daha sonra bölgeden ayrıldı.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde çiftçi İsmail Yılmaz, her akşam evinin bahçesine gelen tilkiyi ekmek vererek besledi. Yılmaz'ın tilkiyi elleriyle beslediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ulus'a bağlı Köklü köyüne aç kalan tilki indi. Köyde yaşayan çiftçi İsmail Yılmaz'ın evinin bahçesine gelen tilkiyi ekmek vererek beslediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yılmaz, "Gel oğlum gel, ekmek verdik gelsene. Senin adın ne olsun" diyerek seslendiği tilkiyi elleriyle besledi. Karnını doyuran tilki daha sonra bölgeden ayrıldı.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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