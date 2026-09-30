Haberler

Bartın'da evinde havaya ateş açan şahıs komşuların ihbarıyla gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da evinde havaya ateş açan şahıs komşuların ihbarıyla gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın Esentepe Mahallesi'nde sinir krizi geçiren bir şahıs, evinde havaya ateş açınca komşuların ihbarıyla gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmazken, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen alkollü şahıs hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefetten işlem başlatıldı.

Bartın'da evinde havaya ateş açan şahıs, mahallede paniğe neden oldu. Komşuların ihbarı ile bölgeye giden ekipler tarafından sakinleştirilen şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi 97. Sokak'ta Ş.T. isimli şahıs, geçirdiği sinir krizi sonucu ev içerisinde havaya ateş açmaya başladı. Silah seslerini duyan komşuları 112 acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, ekipler tarafından sakinleştirilen şahıs gözaltına alındı. Olay yerine gelen ambulans ise, olayda yaralanan kimse olmaması nedeniyle geri gönderildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafında ev içerisinde ve dışında inceleme yapılırken, Ş.T. hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Olay esnasında evde kimsenin bulunmadığı ve psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen şahsın alkollü olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 38 sitede yayınlandı.
7 kez ölümden döndü, 1 milyon dolarlık piyangoyla yüzü güldü

7 kez ölümden döndü! Sonunda turnayı gözünden vurdu
Galatasaraylı futbolculara kick boks yapmak yasaklandı

Galatasaraylı futbolculara kick boks yapmak yasaklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı

İşte bahis oynayan dört büyüklerin yöneticileri
Agatha Christie'nin romanına ilham veren Orient Express İstanbul'da! 5 günlük yolculuk Bakırköy'de sona erdi

Efsane tren İstanbul'da! Yolcular garda böyle karşılandı
Fon dosyasında yeni perde! Bu kez 26 hisse senedi mercek altında

Fon vurgununda yeni bomba! Soruşturma başka şirketlere de sıçradı
İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi

Ölüm ensesindeydi! İnfaza bir saat kala karar çıktı
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Fon krizi genişliyor! Eski başkan şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış

İsrail'in korktuğu kadar var! Pilotu havada defalarca bıçaklamış
TFF'de ilk istifa! Ural Aküzüm görevini bıraktı

TFF'de ilk istifa: Görevini bıraktı