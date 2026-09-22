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Meteoroloji, Kastamonu ve Bartın için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu

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Meteoroloji, bu gece Kastamonu'nun kuzeyi ve Bartın'da, yarın sabah Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Osmaniye'de kuvvetli sağanak bekliyor. Hatay'ın batısında bu gece görülecek yağışla sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir istendi.

Yurdun bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra Kastamonu'nun kuzeyi ve Bartın'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batısında, yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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