Haberler

İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da bir işletmede çalışan 18 yaşından küçük 2 kızın müstehcen görüntülerinin yurt dışı kaynaklı sitelerde B.K. tarafından yayınlandığı tespit edildi. Operasyonda B.K. ile işletme yetkilisi Ö.Ö. tutuklandı; savcılık sitelere erişim engeli kararı verdi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, kentte faaliyet gösteren bir işletmede çalışan 18 yaşından küçük 2 kızın müstehcen görüntülerinin, şüpheli B.K. tarafından yurt dışı kaynaklı internet sitelerinde yayınlandığı tespit edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda B.K. ile işletme yetkilisi Ö.Ö. gözaltına alındı. B.K.'nın evinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K., 'Cinsel istismar ve müstehcen görüntülerin üretiminde çocukları kullanma' suçundan, işletme yetkilisi Ö.Ö. ise 'Fuhuşa yer ve imkan sağlama' suçundan tutuklandı. Savcılık tarafından söz konusu internet sitelerine erişimin engellenmesine karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
SPK'dan Özata Denizcilik işlemleri için 11 kişi hakkında suç duyurusu

Patronları tutuklanan şirkette ikinci darbe! SPK düğmeye bastı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama! İşte cezanın nedeni

İşte Fenerbahçe taraftarını gece uyutmayan cezanın nedeni
İran Hürmüz için 7 günlük plan sundu, Trump reddetti

İran kapıyı açtı, Trump duyar duymaz reddetti! Yeniden savaş başlıyor
Sendika acı tabloyu açıkladı! 2 günde 4 emniyet mensubu intihar etti, biri 2 aylık polis

Sendika tek tek sıraladı! Aralarında 2 aylık bir polis de var
Kaybolan fenomenin cesedi valizden çıktı: Eski sevgilisi cinayetle suçlandı

Kayıp olarak aranıyordu! Cesedi valizden çıktı

Fenerbahçe'ye FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı! Ödeme yapılırsa kalkacak

FIFA'dan Fenerbahçe'ye büyük şok! Planlar altüst, yasak geldi
Yapay zekayla patronu taklit ettiler! Bankadan 95 milyon Euro çaldılar

Yapay zekayı kullanıp banka soydular! Milyonlarca Euro buhar oldu
Burcu Biricik önce gözyaşlarına hakim olamadı, ardından dans etti

Ünlü oyuncu mekanda gözyaşlarına hakim olamadı! Sonrası daha da ilginç