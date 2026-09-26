İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, kentte faaliyet gösteren bir işletmede çalışan 18 yaşından küçük 2 kızın müstehcen görüntülerinin, şüpheli B.K. tarafından yurt dışı kaynaklı internet sitelerinde yayınlandığı tespit edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda B.K. ile işletme yetkilisi Ö.Ö. gözaltına alındı. B.K.'nın evinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K., 'Cinsel istismar ve müstehcen görüntülerin üretiminde çocukları kullanma' suçundan, işletme yetkilisi Ö.Ö. ise 'Fuhuşa yer ve imkan sağlama' suçundan tutuklandı. Savcılık tarafından söz konusu internet sitelerine erişimin engellenmesine karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı