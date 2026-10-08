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Amasra Belediye Başkanı Çakır ve avukat Dal'ın zimmet davası bilirkişiye gönderildi

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Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve belediye avukatı Berkay Dal'ın 'zimmet' iddiasıyla yargılanması sürdü. Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki 4. duruşmada dosya, 3 kişilik bilirkişi heyetine gönderilerek duruşma ertelendi. İddianamede 5-12 yıl hapis isteniyor.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ile belediyenin avukatı Berkay Dal'ın "zimmet" suçu işledikleri iddiasıyla yargılanmalarına devam edildi.

Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki 4. duruşmaya, tutuksuz sanıklar Çakır ve Dal ile avukatları katıldı.

Savunmaları alınan sanıklar Çakır ve Dal, önceki yazılı ve sözlü savunmalarını tekrar ettiklerini belirtti.

Mahkeme heyeti, dosyanın tamamının incelenmesi ve rapor hazırlanması amacıyla 3 kişilik bilirkişi heyetine tevdi edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Amasra Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan ve Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Çakır ve Dal hakkında "zimmet" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA
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