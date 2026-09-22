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Yavuz Korkmaz, Bartın'dan Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atandı

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Yavuz Korkmaz, Bartın'dan Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atandı
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Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yavuz Korkmaz, Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görevlendirildi. Yerine İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Deniz Şengezer vekaleten atandı.

Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yavuz Korkmaz, Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görevlendirildi. Yerine ise İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Deniz Şengezer getirildi.

29 Kasım 2023'te Bartın'da göreve başlayan Yavuz Korkmaz, yaklaşık 3 yıllık görevinin ardından Bolu'ya atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında taşra teşkilatına yönelik görev değişiklikleri kapsamında Bolu'ya atanan Korkmaz'ın yerine İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Deniz Şengezer vekaleten atandı. Müdür Korkmaz'ın önümüzde hafta Salı günü gerçekleştirilmesi planlanan devir teslim törenin ardından Bartın'dan ayrılması bekleniyor.

Yavuz Korkmaz kimdir?

1978 yılında Amasya'nın Suluova ilçesinde doğan Yavuz Korkmaz, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu.

Kamu hizmetinde TBMM, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB bünyelerinde çeşitli görevlerde bulunan Korkmaz, 2023 yılında Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde İl Müdür Vekili olarak görevlendirildi. Ardından yayımlanan kararnameyle Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak asaleten atandı. Bartın'da yürüttüğü görevin ardından Korkmaz, Bakanlık tarafından Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görevlendirildi.

Yeni Müdür Şengezer

Bartın İl Müdürü olarak görev alacak Deniz Şengezer ise

1974 yılında Malatya'da doğdu. Deniz Şengezer, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu.

Meslek hayatına psikolog olarak başlayan Şengezer; Kayseri ve Eskişehir'de çeşitli sosyal hizmet kuruluşlarında görev yaptı. Eskişehir'de yetiştirme yurdu, sosyal hizmet merkezi ve kadın konukevi gibi farklı hizmet alanlarında çalışan Şengezer, yöneticilik görevlerinde de bulundu; kuruluş müdürlüğü ve il müdür yardımcılığı görevlerini yürüttü.

2022 yılından bu yana İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Şengezer, son görevlendirmeyle Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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