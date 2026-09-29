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Bartın Irmağı'nda sağanak sonrası köpüklenme üzerine sudan numune alındı

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Bartın Irmağı'nda sağanak sonrası köpüklenme üzerine sudan numune alındı
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Bartın Irmağı'nda sabah saatlerinde köpüklenme oluştu; ekipler sudan numune alarak inceleme başlattı. Kentte önceki akşamdan itibaren etkili olan sağanakla 38 saatte metrekareye 50 kilogram yağış düştü, ırmağın taşınan alüvyon nedeniyle rengi değişti.

BARTIN kent merkezinden geçerek denize dökülen Bartın Irmağı'nda sabah saatlerinde köpüklenme oluştu. Ekipler, sudan numune alarak inceleme başlattı.

Kentte önceki akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle 38 saatte metrekareye 50 kilogram yağış düştü. Sağanağın ardından Bartın Irmağı'nın taşınana alüvyon nedeniyle rengi değişti. Irmağın Ulus ve Arıt ilçelerinden gelen suların Orduyeri Mahallesi'ndeki Çağlayan mevkisinde birleştiği bölümde, sabah saatlerinde köpüklenme oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, sudan numune alarak köpüklenmenin nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Irmaktaki köpürme, dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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