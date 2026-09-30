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Bartın'da 8 ton titanyum olduğu değerlendirilen madde bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı

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Bartın'da 8 ton titanyum olduğu değerlendirilen madde bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı
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Bartın'da kaçakçılık soruşturması kapsamında bir adreste yaklaşık 8 ton titanyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı; AFAD ölçümlerinde olumsuzluğa rastlanmadı, maddenin yanıcı veya patlayıcı olmadığı değerlendirildi.

Bartın'da 8 ton titanyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kaçakçılığın önlenmesi ve suç unsurlarının tespit edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Ekiplerce saha ve analiz çalışmaları kapsamında kent merkezinde zanlı A.B'ye ait adres ve eklentilerinde yapılan aramada, yaklaşık 8 ton titanyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

AFAD personelince maddenin insan sağlığı açısından radyasyon riski bulunup bulunmadığının tespitine yönelik yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, bomba imha ekipleri de maddenin yanıcı veya patlayıcı nitelikte olmadığını değerlendirdi.

Şüpheliler A.B, S.Ç. ve H.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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