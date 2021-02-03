VESTEL HABERLERİ

Vestel - 25.01.2021

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, tüm süreç boyunca canlarını ortaya koyarak, eşsiz bir mücadele veren ve aşı olarak hastalığa karşı korunmuş sağlık çalışanlarımızı, Fenerbahçe futbol, basketbol ve voleybol takımlarımızın, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ve Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabakalarımızda ağırlamak istediğimizi ilgili federasyonlara gönderdiğimiz resmi yazılarla ilettik.