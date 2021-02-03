VESTEL HABERLERİ

Vestel - Dün
Borsada günlük işlemler (2)
7,85 1,16 6,66 Vakıflar Bankası 4,39 0,00 -6,79 Vakko Tekstil 6,42 1,42 -1,53 Vanet Gıda 8,20 4,86 6,08 Verusa Holding 59,65 9,95 32,26 Verusaturk Girisim 33,70 9,99 157,65 Vestel 25,56 -0,47 21,37 Vestel Beyaz Eşya 49,00 2,73 19,86 Viking Kağıt 8,07 1,51 -10,33 Yapı Kredi Koray GMYO 5,02 0,80 12,81 Yapı ve Kredi Bank.
Vestel - Dün
Borsada günün ilk yarısı (2)
7,88 1,55 5,43 Vakıflar Bankası 4,43 0,91 -6,79 Vakko Tekstil 6,43 1,58 -2,91 Vanet Gıda 7,95 1,66 1,16 Verusa Holding 59,65 9,95 20,29 Verusaturk Girisim 33,62 9,73 134,25 Vestel 25,78 0,39 21,94 Vestel Beyaz Eşya 49,16 3,06 16,68 Viking Kağıt 8,06 1,38 -11,67 Yapı Kredi Koray GMYO 4,88 -2,01 11,91 Yapı ve Kredi Bank.
Vestel - Dün
Vestel, Good Design'da 11 ödül aldı
Vestel, 70 yıllık tarihiyle dünyanın en köklü tasarım yarışmalarından olan, Chicago Athenaeum Mimarlık ve Tasarım Müzesi tarafından düzenlenen Good Design 2020 kapsamında 11 ödül aldı.
Vestel - 01.02.2021
Borsada günlük işlemler (2)
7,76 0,52 5,43 Vakıflar Bankası 4,39 1,39 -6,79 Vakko Tekstil 6,33 0,96 -2,91 Vanet Gıda 7,82 1,43 1,16 Verusa Holding 54,25 0,09 20,29 Verusaturk Girisim 30,64 9,98 134,25 Vestel 25,68 -1,98 21,94 Vestel Beyaz Eşya 47,70 -1,08 16,68 Viking Kağıt 7,95 2,58 -11,67 Yapı Kredi Koray GMYO 4,98 7,10 11,91 Yapı ve Kredi Bank.
Vestel - 01.02.2021
Borsada en çok değer kaybeden hisseler
69,15 72,50 -4,62 Aygaz 17,70 18,15 -2,48 Kordsa Teknik Tekstil 20,88 21,40 -2,43 Konya Çimento 1.610,00 1.648,30 -2,32 Vestel 25,68 26,20 -1,98 Ege Gübre 219,20 222,50 -1,48 Ege Endüstri 1.
Vestel - 01.02.2021
Borsada günün ilk yarısı (2)
7,99 -3,02 4,89 Vakıflar Bankası 4,36 -1,59 -8,07 Vakko Tekstil 6,21 -2,49 -3,83 Vanet Gıda 7,46 -0,52 -0,26 Verusa Holding 55,00 -3,47 20,18 Verusaturk Girisim 24,70 9,94 113,00 Vestel 25,86 1,63 24,41 Vestel Beyaz Eşya 46,20 1,95 17,95 Viking Kağıt 7,92 -0,77 -13,89 Yapı Kredi Koray GMYO 4,45 0,22 4,49 Yapı ve Kredi Bank.
Vestel - 31.01.2021
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Nurper Özbar, Esat DanziliSistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Ece Hocaoğlu Şanlı, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Bihter Dumanoğlu, Derya Güç, Zeynep Sude Demirel, İrem Nilşat Kaya)Kuzeyboru: Ikic, Ceren Nur Domaç, Boskovic, Mitchem, Sabriye...
Vestel - 31.01.2021
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Recep KarakoçGalatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Torres, Berezhko, Doğukan Ulu (Burak Mert, Murat Yenipazar, Ertuğrul Gazi Metin, Batuhan Avcı)Fenerbahçe HDI Sigorta: Hoag, Vigrass, Metin Toy,...
Vestel - 30.01.2021
Yatırımcı rehberi (9)
7,72 -1,91 4,89 Vakıflar Bankası 4,33 -5,04 -8,07 Vakko Tekstil 6,27 -3,98 -3,83 Vanet Gıda 7,71 -6,55 -0,26 Verusa Holding 54,20 1,69 20,18 Verusaturk Girisim 27,86 31,54 113,00 Vestel 26,20 5,65 24,41 Vestel Beyaz Eşya 48,22 7,87 17,95 Viking Kağıt 7,75 -7,96 -13,89 Yapı Kredi Koray GMYO 4,65 -2,92 4,49 Yapı ve Kredi Bank.
Vestel - 30.01.2021
Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Karsan Otomotiv5,214,7310,15Gübre Fabrik.
Vestel - 29.01.2021
Borsada günlük işlemler (2)
7,72 -3,02 4,89 Vakıflar Bankası 4,33 -1,59 -8,07 Vakko Tekstil 6,27 -2,49 -3,83 Vanet Gıda 7,71 -0,52 -0,26 Verusa Holding 54,20 -3,47 20,18 Verusaturk Girisim 27,86 9,94 113,00 Vestel 26,20 1,63 24,41 Vestel Beyaz Eşya 48,22 1,95 17,95 Viking Kağıt 7,75 -0,77 -13,89 Yapı Kredi Koray GMYO 4,65 0,22 4,49 Yapı ve Kredi Bank.
Vestel - 29.01.2021
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Selçuk Görmen, Aylin TurnaoğluBeşiktaş: Ezgi Dilik, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan (Adlin Kaymaz, Tuana Öztürk, Deniz Hakyemez, Erçe Su Kasapoğlu)İlbank: Yaprak Erkek, Ceren Karagöl, Yağmur...
Vestel - 29.01.2021
Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ford...
Vestel - 29.01.2021
Borsada günün ilk yarısı (2)
7,99 -2,21 8,15 Vakıflar Bankası 4,36 0,69 -6,58 Vakko Tekstil 6,21 2,72 -1,38 Vanet Gıda 7,46 0,65 0,26 Verusa Holding 55,00 1,63 24,50 Verusaturk Girisim 24,70 9,98 93,73 Vestel 25,86 1,58 22,41 Vestel Beyaz Eşya 46,20 4,79 15,70 Viking Kağıt 7,92 2,90 -13,22 Yapı Kredi Koray GMYO 4,45 0,65 4,27 Yapı ve Kredi Bank.
Vestel - 29.01.2021
Voleybol: Haftanın programı
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın karşılaşma programı şöyle: Misli.com Sultanlar Ligi Bugün: 13.00 Beşiktaş-İlbank (Burhan Felek Vestel Voleybol) Yarın: 13.
Vestel - 28.01.2021
Borsada günlük işlemler (2)
7,96 -2,21 8,15 Vakıflar Bankası 4,40 0,69 -6,58 Vakko Tekstil 6,43 2,72 -1,38 Vanet Gıda 7,75 0,65 0,26 Verusa Holding 56,15 1,63 24,50 Verusaturk Girisim 25,34 9,98 93,73 Vestel 25,78 1,58 22,41 Vestel Beyaz Eşya 47,30 4,79 15,70 Viking Kağıt 7,81 2,90 -13,22 Yapı Kredi Koray GMYO 4,64 0,65 4,27 Yapı ve Kredi Bank.
Vestel - 27.01.2021
Borsada günlük işlemler (2)
8,14 -2,28 10,60 Vakıflar Bankası 4,37 -2,89 -7,22 Vakko Tekstil 6,26 -7,53 -3,99 Vanet Gıda 7,70 -8,44 -0,39 Verusa Holding 55,25 0,36 22,51 Verusaturk Girisim 23,04 9,92 76,15 Vestel 25,38 0,32 20,51 Vestel Beyaz Eşya 45,14 -4,65 10,42 Viking Kağıt 7,59 -9,21 -15,67 Yapı Kredi Koray GMYO 4,61 -8,35 3,60 Yapı ve Kredi Bank.
Vestel - 27.01.2021
Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bagfaş27,5430,60-10,00Ege Gübre200,70223,00-10,00Konya Çimento1.557,001.
Vestel - 27.01.2021
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son FiyatıÖnceki...
Vestel - 27.01.2021
Borsada günün ilk yarısı (2)
8,69 4,91 18,07 Vakıflar Bankası 4,53 0,22 -3,82 Vakko Tekstil 6,90 3,04 5,83 Vanet Gıda 8,28 -1,06 7,12 Verusa Holding 55,10 -6,06 22,17 Verusaturk Girisim 21,84 -9,97 66,97 Vestel 26,48 2,02 25,74 Vestel Beyaz Eşya 47,72 4,97 16,73 Viking Kağıt 8,36 -1,65 -7,11 Yapı Kredi Koray GMYO 4,97 4,14 11,69 Yapı ve Kredi Bank.
Vestel - 26.01.2021
Son dakika! Borsada en çok değer kazanan hisseler
Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğan Holding4,043,825,76İskenderun Demir...
Vestel - 26.01.2021
Borsada günlük işlemler (2)
8,33 4,91 13,18 Vakıflar Bankası 4,50 0,22 -4,46 Vakko Tekstil 6,77 3,04 3,83 Vanet Gıda 8,41 -1,06 8,80 Verusa Holding 55,05 -6,06 22,06 Verusaturk Girisim 20,96 -9,97 60,24 Vestel 25,30 2,02 20,13 Vestel Beyaz Eşya 47,34 4,97 15,80 Viking Kağıt 8,36 -1,65 -7,11 Yapı Kredi Koray GMYO 5,03 4,14 13,03 Yapı ve Kredi Bank.
Vestel - 26.01.2021
Borsada günün ilk yarısı (2)
7,97 0,89 8,29 Vakıflar Bankası 4,48 -1,54 -4,88 Vakko Tekstil 6,63 0,61 1,69 Vanet Gıda 8,46 3,03 9,44 Verusa Holding 56,15 9,94 24,50 Verusaturk Girisim 21,84 9,92 66,97 Vestel 25,12 0,00 19,28 Vestel Beyaz Eşya 45,68 0,89 11,74 Viking Kağıt 8,37 0,95 -7,00 Yapı Kredi Koray GMYO 4,82 0,84 8,31 Yapı ve Kredi Bank.
Vestel - 26.01.2021
Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda çeyrek final maçına çıkıyor
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.
Vestel - 25.01.2021
Borsada günlük işlemler (2)
7,94 0,89 7,88 Vakıflar Bankası 4,49 -1,54 -4,67 Vakko Tekstil 6,57 0,61 0,77 Vanet Gıda 8,50 3,03 9,96 Verusa Holding 58,60 9,94 29,93 Verusaturk Girisim 23,28 9,92 77,98 Vestel 24,80 0,00 17,76 Vestel Beyaz Eşya 45,10 0,89 10,32 Viking Kağıt 8,50 0,95 -5,56 Yapı Kredi Koray GMYO 4,83 0,84 8,54 Yapı ve Kredi Bank.
Vestel - 25.01.2021
Fenerbahçe'den sağlık çalışanlarının maçlarda ağırlanmasına ilişkin başvuru
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, tüm süreç boyunca canlarını ortaya koyarak, eşsiz bir mücadele veren ve aşı olarak hastalığa karşı korunmuş sağlık çalışanlarımızı, Fenerbahçe futbol, basketbol ve voleybol takımlarımızın, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ve Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabakalarımızda ağırlamak istediğimizi ilgili federasyonlara gönderdiğimiz resmi yazılarla ilettik.
Vestel - 25.01.2021
Borsada günün ilk yarısı (2)
7,83 -4,02 6,39 Vakıflar Bankası 4,52 -2,56 -4,03 Vakko Tekstil 6,58 -2,10 0,92 Vanet Gıda 8,40 0,12 8,67 Verusa Holding 57,90 3,09 28,38 Verusaturk Girisim 23,28 9,91 77,98 Vestel 24,64 -1,12 17,00 Vestel Beyaz Eşya 45,86 -0,40 12,18 Viking Kağıt 8,66 2,68 -3,78 Yapı Kredi Koray GMYO 4,83 1,48 8,54 Yapı ve Kredi Bank.
Vestel - 24.01.2021
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Erol Akbulut, Ebru KayaTürk Hava Yolları: Aslı Kalaç, Carlini, Lynn, Büşra Şahin, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan (Berin Yıldırım, Polen Ünver, Ada Germen, Santana, Nursevil Gökbudak Aydınlar)Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande...
Vestel - 23.01.2021
Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet: 0-3
SALON: Burhan Felek Vestel VoleybolHAKEMLER: Nurper Özbar, Tuncay SevimGALATASARAY HDI SİGORTA: Güldeniz Önal, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk (Gizem Güreşen, Aydın İlkin, Nilay Karaağaç, Elifsu Eriçek)FENERBAHÇE OPET: Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas,...
Vestel - 23.01.2021
Yatırımcı rehberi (9)
7,87 5,50 6,93 Vakıflar Bankası 4,56 -3,59 -3,18 Vakko Tekstil 6,53 4,65 0,15 Vanet Gıda 8,25 9,13 6,73 Verusa Holding 53,30 11,79 18,18 Verusaturk Girisim 21,18 40,45 61,93 Vestel 24,80 1,31 17,76 Vestel Beyaz Eşya 44,70 12,59 9,34 Viking Kağıt 8,42 4,73 -6,44 Yapı Kredi Koray GMYO 4,79 5,04 7,64 Yapı ve Kredi Bank.
Vestel - 22.01.2021
Borsada günlük işlemler (2)
7,87 -4,02 6,93 Vakıflar Bankası 4,56 -2,56 -3,18 Vakko Tekstil 6,53 -2,10 0,15 Vanet Gıda 8,25 0,12 6,73 Verusa Holding 53,30 3,09 18,18 Verusaturk Girisim 21,18 9,91 61,93 Vestel 24,80 -1,12 17,76 Vestel Beyaz Eşya 44,70 -0,40 9,34 Viking Kağıt 8,42 2,68 -6,44 Yapı Kredi Koray GMYO 4,79 1,48 7,64 Yapı ve Kredi Bank.
Vestel - 22.01.2021
Borsada günün ilk yarısı (2)
8,55 6,91 16,17 Vakıflar Bankası 4,59 -0,85 -2,55 Vakko Tekstil 6,54 3,73 0,31 Vanet Gıda 8,15 5,78 5,43 Verusa Holding 52,25 9,95 15,85 Verusaturk Girisim 20,30 9,99 55,20 Vestel 24,92 1,29 18,33 Vestel Beyaz Eşya 44,48 4,37 8,81 Viking Kağıt 8,50 -0,24 -5,56 Yapı Kredi Koray GMYO 4,78 -1,05 7,42 Yapı ve Kredi Bank.
Vestel - 22.01.2021
Voleybol: Haftanın programı
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın karşılaşma programı şöyle: Misli.com Sultanlar Ligi Yarın: 12.00 Karayolları-PTT (TVF Başkent) 14.00 VakıfBank-Beşiktaş (VakıfBank Spor Sarayı) 14.00 Çan Gençlik Kalespor-Sarıyer Belediyespor (Çan Şehit Halil İbrahim Eriç) 14.30 İlbank-Sistem9 Yeşilyurt (TVF Başkent) 15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Mimar Sinan) 15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel Voleybol) 17.
Vestel - 21.01.2021
Borsada günlük işlemler (2)
8,20 6,91 11,41 Vakıflar Bankası 4,68 -0,85 -0,64 Vakko Tekstil 6,67 3,73 2,30 Vanet Gıda 8,24 5,78 6,60 Verusa Holding 51,70 9,95 14,63 Verusaturk Girisim 19,27 9,99 47,32 Vestel 25,08 1,29 19,09 Vestel Beyaz Eşya 44,88 4,37 9,78 Viking Kağıt 8,20 -0,24 -8,89 Yapı Kredi Koray GMYO 4,72 -1,05 6,07 Yapı ve Kredi Bank.
Vestel - 21.01.2021
Borsada günün ilk yarısı (2)
7,72 0,65 4,89 Vakıflar Bankası 4,75 0,64 0,85 Vakko Tekstil 6,45 0,31 -1,07 Vanet Gıda 8,27 6,16 6,99 Verusa Holding 48,96 4,13 8,56 Verusaturk Girisim 19,27 9,99 47,32 Vestel 25,10 1,37 19,18 Vestel Beyaz Eşya 43,48 1,12 6,36 Viking Kağıt 8,16 -0,73 -9,33 Yapı Kredi Koray GMYO 4,80 0,63 7,87 Yapı ve Kredi Bank.
Vestel - 20.01.2021
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Erol Akbulut, Akif AltınGalatasaray HDI Sigorta: Ryhkliuk, İlkin Aydın, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu (Gizem Güreşen, Derya Çayırgan, Sezen Keşkekoğlu, Güldeniz Önal, Beren Yeşilırmak)Sistem9 Yeşilyurt: Derya...
Vestel - 20.01.2021
Borsada günlük işlemler (2)
7,67 -1,79 4,21 Vakıflar Bankası 4,72 -1,46 0,21 Vakko Tekstil 6,43 -1,38 -1,38 Vanet Gıda 7,79 -1,39 0,78 Verusa Holding 47,02 0,38 4,26 Verusaturk Girisim 17,52 9,98 33,94 Vestel 24,76 1,06 17,57 Vestel Beyaz Eşya 43,00 3,61 5,19 Viking Kağıt 8,22 1,86 -8,67 Yapı Kredi Koray GMYO 4,77 2,80 7,19 Yapı ve Kredi Bank.
Vestel - 20.01.2021
Son dakika haber... Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Bir son dakika haberine göre Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Mehmet TopalGalatasaray HDI Sigorta: Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Torres, Melih Sıratça, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin (Burak Mert, Batuhan Avcı, Ertuğrul Gazi Metin, Murat Yenipazar)Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, de...
Vestel - 20.01.2021
Borsada günün ilk yarısı (2)
7,71 1,43 6,11 Vakıflar Bankası 4,74 1,05 1,70 Vakko Tekstil 6,49 3,82 0,00 Vanet Gıda 7,87 0,64 2,20 Verusa Holding 47,40 -0,85 3,86 Verusaturk Girisim 17,52 2,38 21,79 Vestel 24,58 -0,08 16,33 Vestel Beyaz Eşya 41,24 2,98 1,52 Viking Kağıt 7,95 -1,34 -10,33 Yapı Kredi Koray GMYO 4,72 0,22 4,27 Yapı ve Kredi Bank.
Vestel - 19.01.2021
Borsada günlük işlemler (2)
7,81 1,43 6,11 Vakıflar Bankası 4,79 1,05 1,70 Vakko Tekstil 6,52 3,82 0,00 Vanet Gıda 7,90 0,64 2,20 Verusa Holding 46,84 -0,85 3,86 Verusaturk Girisim 15,93 2,38 21,79 Vestel 24,50 -0,08 16,33 Vestel Beyaz Eşya 41,50 2,98 1,52 Viking Kağıt 8,07 -1,34 -10,33 Yapı Kredi Koray GMYO 4,64 0,22 4,27 Yapı ve Kredi Bank.
Vestel - 19.01.2021
Borsada günün ilk yarısı (2)
7,84 1,82 6,52 Vakıflar Bankası 4,77 0,63 1,27 Vakko Tekstil 6,40 1,91 -1,84 Vanet Gıda 7,85 0,00 1,55 Verusa Holding 47,06 -0,38 4,35 Verusaturk Girisim 16,16 3,86 23,55 Vestel 24,60 0,33 16,81 Vestel Beyaz Eşya 40,56 0,65 -0,78 Viking Kağıt 8,19 0,12 -9,00 Yapı Kredi Koray GMYO 4,65 0,43 4,49 Yapı ve Kredi Bank.
Vestel - 19.01.2021
Voleybolda erteleme maçları yarın oynanacak
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerdeki erteleme karşılaşmalarının programı şöyle: Misli.com Sultanlar Ligi 19. Hafta: 14.00 Eczacıbaşı VitrA-Sarıyer Belediyespor (Eczacıbaşı) 23. Hafta: 17.00 Galatasaray HDI Sigorta-Sistem9 Yeşilyurt (Burhan Felek Vestel) AXA Sigorta Efeler Ligi 13.
Vestel - 18.01.2021
Borsada günlük işlemler (2)
7,70 3,22 4,62 Vakıflar Bankası 4,74 0,21 0,64 Vakko Tekstil 6,28 0,64 -3,68 Vanet Gıda 7,85 3,84 1,55 Verusa Holding 47,24 -0,92 4,75 Verusaturk Girisim 15,56 3,18 18,96 Vestel 24,52 0,16 16,43 Vestel Beyaz Eşya 40,30 1,51 -1,42 Viking Kağıt 8,18 1,74 -9,11 Yapı Kredi Koray GMYO 4,63 1,54 4,04 Yapı ve Kredi Bank.
Vestel - 18.01.2021
Borsada günün ilk yarısı (2)
7,51 -1,06 2,04 Vakıflar Bankası 4,70 -2,67 -0,21 Vakko Tekstil 6,21 -0,64 -4,75 Vanet Gıda 7,43 -1,56 -3,88 Verusa Holding 47,76 -0,25 5,90 Verusaturk Girisim 16,03 4,94 22,55 Vestel 24,48 -2,70 16,24 Vestel Beyaz Eşya 40,06 -2,07 -2,01 Viking Kağıt 8,32 -1,83 -7,56 Yapı Kredi Koray GMYO 4,65 -3,18 4,49 Yapı ve Kredi Bank.
Vestel - 18.01.2021
Vestel'in yapay zeka projesine Avrupa Birliği'nden destek
Vestel, uluslararası ölçekte yürütülen, Avrupa Birliği'nin en büyük araştırma ve inovasyon programlarından olan "Horizon 2020"den 3 projesiyle yeni bir fon almaya hak kazandı.
Vestel - 17.01.2021
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Nurper Özbar, Metin KorkutFenerbahçe Opet: Busa, Bahar Guidetti Toksoy, Naz Aydemir Akyol, Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, (Melis Yılmaz, Beliz Başkır, Cansu Çetin)Eczacıbaşı VitrA: Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Elif...
Vestel - 17.01.2021
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Ebru Kaya, Serap KukaSistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Bihter Dumanoğlu, Burcu Yönder, İrem Nilşat Kaya, Derya Güç, Ece Hocaoğlu Şanlı, Zeynep Sude Demirel, Aybüke Çetinay)PTT: Mejia, Su Zent,...
Vestel - 16.01.2021
Yatırımcı rehberi (9)
7,46 -0,67 1,36 Vakıflar Bankası 4,73 -4,83 0,42 Vakko Tekstil 6,24 -4,44 -4,29 Vanet Gıda 7,56 6,48 -2,20 Verusa Holding 47,68 4,84 5,72 Verusaturk Girisim 15,08 18,00 15,29 Vestel 24,48 11,99 16,24 Vestel Beyaz Eşya 39,70 -1,93 -2,89 Viking Kağıt 8,04 7,06 -10,67 Yapı Kredi Koray GMYO 4,56 0,44 2,47 Yapı ve Kredi Bank.
Vestel - 16.01.2021
Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege...