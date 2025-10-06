Vestel ve SosyalBen Vakfı, çocukları milli sporcularla bir araya getirdi

SosyalBen Vakfı tarafından kurulan Beceri ve Yetenek Merkezi'nde, Vestel'in desteğiyle hayata geçirilen Spor Atölyesi, Cimnastik Haftası'nda milli sporcuların çocuklarla buluşmasına ev sahipliği yaptı. Eski milli cimnastikçi ve antrenör Gürkan Mutlu ve Demet Mutlu, Hatay ve Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocuklarla buluştu.

Vestel, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 7-13 yaş aralığındaki çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri amacıyla SosyalBen Vakfı tarafından kurulan 'Beceri ve Yetenek Merkezleri'nde bu yıl da Cimnastik Haftası'na özel etkinlikler düzenledi. Bu yılki etkinlikte çocuklar, trambolin cimnastik branşının Türkiye'deki en kariyerli ismi eski milli sporcu Gürkan Mutlu ve ulusal ve uluslararası pek çok başarıya imza atmış eski milli artistik cimnastik sporcusu Demet Mutlu ile buluştu. Eski milli sporcular, bugün de aktif olarak kendi branşlarında antrenörlük görevini sürdürüyor.

Program kapsamında ilk olarak Adıyaman'daki SosyalBen Beceri ve Yetenek Merkezi'nde çocuklarla bir araya gelen milli sporcular, ileri seviye cimnastik eğitimi alan çocukların spor salonundaki çalışmalarına eşlik ederek birebir antrenman gerçekleştirdi. Ardından Hatay'daki Beceri ve Yetenek Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklara cimnastiğin farklı dalları tanıtıldı. Aynı zamanda antenörlük yapan, Trampolin Cimnastik Teknik Kurulu Üyesi Gürkan Mutlu ile aktif olarak antrenörlük kariyerini sürdüren Demet Mutlu, çocuklara hem spor disiplinlerini aktardı hem de kendi deneyimlerinden örnekler paylaşarak ilham verdi.

Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Şirket olarak vakıf ile hayata geçirdiğimiz Beceri ve Yetenek Merkezi spor atölyelerini, Cimnastik Haftası kapsamında çocuklar için unutulmaz bir deneyime dönüştürmekten mutluluk duyuyoruz. Sporun birleştirici gücünü ve ilham verici rolünü çocuklarla buluşturmak bizim için büyük bir değer. Milli sporcularımızın başarı hikayeleriyle çocuklara örnek olması, onların hayallerini besleyerek özgüvenlerini artırıyor. Bu yıl cimnastiğin farklı branşınlarında önemli başarılara imza atmış milli sporcularımızın çocuklarımızla buluşması, onların hayallerini güçlendirecek ve geleceğe umutla bakmalarını sağlayacak. Topluma değer katma misyonumuzun bir parçası olarak çocuklarımızın potansiyelini ortaya çıkarmaya katkı sunmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi ise, "Şirket iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Beceri ve Yetenek Merkezleri'ndeki spor atölyeleri, çocuklarımızın hayallerine dokunan ve onların potansiyellerini keşfetmelerine alan açan çok değerli bir çalışma oldu. Vestel gönüllüleri ve alanında dünya çapında başarılara imza atmış sporcularla gerçekleşen bu buluşmalar, çocukların fiziksel, sosyal ve teknik gelişimleri açısından oldukça öğretici ve ilham verici bir deneyim sunuyor. Cimnastik Haftası kapsamında çocuklarımızın milli sporcularımızla bir araya gelmesi, onların rol modellerini yakından tanımaları ve sporu bir yaşam biçimi olarak görmeleri adına büyük önem taşıyor. Bu buluşmaların, çocuklarımızın özgüvenini artırarak geleceğe umutla bakmalarına katkı sağlayacağına inanıyorum. Ayrıca atölyelerde yeteneklerini ileri seviyeye taşıyan öğrencilerimiz için bu deneyim, spor alanındaki istek ve istikrarlarına pozitif katkı sağlıyor. SosyalBen Vakfı olarak çocukların kendilerini sanat, spor ve üreticilik yoluyla ifade etmelerine destek vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

SosyalBen Vakfı'nın Adıyaman ve Hatay'da hayata geçirdiği Beceri ve Yetenek Merkezleri'nden bugüne kadar 11 bin öğrenci faydalanırken, düzenli psikososyal destek sağlanmaya devam ediliyor. Vakfın kurduğu Beceri ve Yetenek Merkezi, çocukların düzenli psikososyal destek almalarına, yeteneklerini geliştirmelerine ve farklı deneyimler yaşamalarına olanak tanıyor. Merkez, uzun süreli atölyeler aracılığıyla çocukların problem çözme, karar alma ve özgüven geliştirme becerilerine katkı sunmayı amaçlıyor.

Vestel, spor atölyelerini ileri seviye eğitimle güçlendiriyor

Yapılan açıklamaya göre şirket, Hatay ve Adıyaman'da depremden etkilenen çocuklar için kurulan Beceri ve Yetenek Merkezleri'nin spor atölyesi destekçisi olarak 2024 yılında üç bin öğrencinin spora ve cimnastiğe doğrudan erişimini sağladı. 2025 yılında bu desteği artırarak devam eden şirket, yalnızca spor atölyelerine katkı sunmakla kalmayıp, yetenekli çocukların keşfedilerek ileri seviye cimnastik eğitimi almalarına da aracılık ediyor.

Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun desteğiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı salonlarda yürütülen eğitimler sayesinde, potansiyeli yüksek öğrencilerin Türk sporuna kazandırılması hedefleniyor. Şirket, sporun dönüştürücü gücünü çocuklarla buluşturarak, bölgede kalıcı fayda oluşturmayı ve projenin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyor. - İSTANBUL