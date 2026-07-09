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AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan Vestel'e ilişkin açıklama

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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Vestel'de üretimin kademeli olarak artırıldığını ve tesislerin tam kapasiteye ulaşması için çalışmaların başarıyla sürdüğünü belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'de üretimin kademeli olarak artırılması ve tesislerin yeniden tam kapasiteye ulaşmasına yönelik çalışmaların başarıyla sürdüğünü görmenin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Yenişehirlioğlu, yazılı açıklamasında şirketin sadece Manisa'nın değil, ülkenin üretim gücü, teknolojisi ve ihracat vizyonunu temsil eden en önemli değerlerinden biri olduğunu ifade etti.

Binlerce kişiye istihdam sağlayan şirkette üretimin yeniden ivme kazanmasının çalışanlar, aileleri, yan sanayi kuruluşları ve Manisa ekonomisi açısından önem taşıdığını dile getiren Yenişehirlioğlu, üretimin kademeli olarak artırılması ve tesislerin yeniden tam kapasiteye ulaşmasına yönelik çalışmaların başarıyla sürdüğünü görmenin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Yenişehirlioğlu, Manisa'nın üretimin ve sanayinin başkentlerinden biri olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu şehrin kalkınması Türkiye'nin kalkınmasına doğrudan katkı sağlayacaktır. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı önceleyen anlayışımızla, ülkemize katma değer sağlayan, alın teriyle çalışan her işçimizin, her sanayicimizin ve her yatırımcımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Cengiz Kılınçaslan
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