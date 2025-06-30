Vestel, Elektrik-Elektronik Sektöründe 27. Kez İhracat Şampiyonu Oldu

Vestel, elektrik-elektronik sektöründeki aralıksız ihracat şampiyonluğunu yaklaşık 2,2 milyar dolarlık ihracat geliriyle bu yıl da korudu. 27'nci kez sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren şirketi olan Vestel, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından belirlenen listede de en çok ihracat yapan 8'inci şirket oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2024 yılı İhracat Şampiyonları Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlendi. 2024'te gerçekleştirdiği yaklaşık 2,2 milyar dolarlık ihracatla elektrik-elektronik sektöründeki birinciliğini bu yıl da koruyan Vestel, bu alanda 27'nci defa şampiyonluğu üstlendi. Bugün yüzde 59'a ulaşan ihracat oranıyla, dünyanın 160'tan fazla ülkesine ürün ve teknolojilerini sunan şirket, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından belirlenen ve Türkiye'de en çok ihracat yapan şirketlerin yer aldığı genel sıralamada da 8'inci oldu.

Şirketin genel sıralamadaki 8'incilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan alan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu konuyla ilgili olarak, "Kurulduğumuz günden bu yana bu topraklarda üreterek kazandığımızı yine bu topraklara vererek ülkemize değer katmak için çalışıyoruz. Türkiye'nin teknoloji devi Vestel, bugün ürettiği ürün ve teknolojileri 160'ı aşkın ülkeye ulaştırarak dünyada milyonlarca insanın hayatına dokunuyor, ülkemizin adını dünyanın dört bir köşesine gururla taşımaya devam ediyor. Çeyrek asrı aşkın süredir kendi sektörümüzde, ülkemizin aralıksız ihracat şampiyonu olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Küresel ticarette belirsizliklerin arttığı, ekonomik ve jeopolitik dalgalanmaların yoğun şekilde hissedildiği bir dönemde bu başarıyı sürdürüyor olmak, Vestel'in uzun yıllardır devam eden ihracat odaklı stratejisinin bir göstergesi. Bundan sonra da ülkemize katkı sunma kararlılığımızdan vazgeçmeden yolumuzu ilerletecek, ülke ekonomimiz için değer oluşturmaya, inovasyon, teknoloji ve kalite odaklı çalışmalarımızla dünya çapında büyümeye devam edeceğiz" dedi.

Sektör birinciliği ödülünü Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan alan Vestel Dış Ticaret Satış Genel Müdürü Seçkin Gençoğlu ise yaptığı açıklamada, "Vestel bugünden geleceğin dünyasına hazır bir şirket. Türkiye'den dünyaya teknoloji ihraç etmenin sorumluluğu ve bilinciyle hareket ediyor, her zaman daha iyisi için çalışıyoruz. İleri teknolojiye, inovasyona, donanıma ve tasarıma yaptığımız yatırımlar sayesinde, global pazarda daha güçlü bir konumdayız. Yapay zeka, Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm alanlarındaki yetkinliklerimizle hem üretimde hem ihracatta rekabet gücümüzü artırıyoruz. 27 yıldır ihracat alanında sürdürdüğümüz başarıları daha da ileri noktalara taşıma gayesindeyiz. Bu yıl da kendi sektörümüzün ihracat şampiyonu, genel sıralamada ise sekizinci olmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemiz için değer oluşturmaya, sürdürülebilir büyüme ve gelişim odaklı stratejilerimizi hayata geçirmeye kararlılıkla devam ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL