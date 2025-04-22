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Afyonkarahisar'da Vestel Yüklü Tır Devrildi: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da Vestel Yüklü Tır Devrildi: 2 Yaralı
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Afyonkarahisar'da Vestel’in beyaz eşya yüklü tırı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, olay yerine acil ekipler sevk edildi.

Afyonkarahisar'da Vestel'in beyaz eşya yüklü tırı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Ümraniye köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D. idaresindeki 03 AH 745 plakalı, Vestel markasının beyaz eşyalarını taşıyan tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada sürücü ile birlikte A.Ç., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazada tıra yüklü beyaz eşyaların değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu, aracın Vestel'in Manisa'daki fabrikasından beyaz eşyaları alarak Konya'ya götürdüğü belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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