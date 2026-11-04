Manisa'da Vestel City'de Ahmet Nazif Zorlu için gıyabi cenaze namazı kılındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu (82) için Manisa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti. Zorlu için İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katılamayan Vestel çalışanları, iş ortakları ve Manisalıların katılımıyla, Manisa Organize Sanayi Bölgesi III. Kısım'da bulunan Vestel City'de gıyabi namazı kılındı. Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve kent protokolünün de katıldığı gıyabi cenaze namazını Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu kıldırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı