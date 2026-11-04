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Manisa'da Vestel City'de Ahmet Nazif Zorlu için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Manisa'da Vestel City'de Ahmet Nazif Zorlu için gıyabi cenaze namazı kılındı
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İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu için Manisa'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Vestel City'deki namaza Vestel çalışanları, iş ortakları ve Manisalıların yanı sıra Vali Vahdettin Özkan katıldı.

İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu (82) için Manisa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti. Zorlu için İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katılamayan Vestel çalışanları, iş ortakları ve Manisalıların katılımıyla, Manisa Organize Sanayi Bölgesi III. Kısım'da bulunan Vestel City'de gıyabi namazı kılındı. Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve kent protokolünün de katıldığı gıyabi cenaze namazını Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu kıldırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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