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Vestel ve Anadolu Grubu, TOGG hisselerini satıyor: Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell devreye giriyor

Vestel ve Anadolu Grubu, TOGG hisselerini satıyor: Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell devreye giriyor
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Reuters'a dayandırılan habere göre, Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu, TOGG'daki toplam yüzde 46'lık hisselerini satmaya hazırlanıyor. CNBC-e'nin aktardığı bilgilere göre, bu payların Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell tarafından alınması için görüşmeler sürüyor. Bu gelişme, TOGG'un ortaklık yapısında önemli bir değişikliğe işaret ediyor ve görüşmelerin sonucuna göre yeni ortaklık yapısının netleşmesi bekleniyor.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre, Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu, TOGG'daki toplam yüzde 46'lık hisselerini satmaya hazırlanıyor. CNBC-e'nin aktardığı habere göre, bu payların Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell tarafından alınması için görüşmeler sürüyor.

Bu gelişme, TOGG'un ortaklık yapısında önemli bir değişikliğe işaret ediyor. Görüşmelerin sonucuna göre, yeni ortaklık yapısının netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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