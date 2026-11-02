Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ahmet Nazif Zorlu'nun ardından dev şirketler kaldı! İşte o markalar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ahmet Nazif Zorlu'nun ardından dev şirketler kaldı! İşte o markalar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, 82 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören iş insanının vefatının ardından gözler, Zorlu Holding çatısı altında faaliyet gösteren şirketlere çevrildi. Vestel, Taç, Linens, Zorlu Enerji, ZES ve Zorlu Center gibi Türkiye'nin yakından tanıdığı çok sayıda marka, grubun geniş faaliyet alanını ortaya koyuyor.

Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatı, iş dünyasında önemli bir kayıp olarak kayıtlara geçti. Ünlü iş insanının ardından elektronik, tekstil, enerji, gayrimenkul ve turizm gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren Zorlu Holding şirketleri dikkat çekti.

ARKASINDA TÜRKİYE'NİN YAKINDAN TANIDIĞI MARKALARI BIRAKTI

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, 2 Kasım 2026 akşamı İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi gören Zorlu'nun cumartesi günü yoğun bakıma alındığı belirtildi. İş insanının vefatıyla birlikte Zorlu Holding'in faaliyet gösterdiği sektörler ve bünyesinde bulunan markalar yeniden dikkat çekti. Elektronikten tekstile, enerjiden gayrimenkule kadar uzanan şirketler grubu, Türkiye'nin farklı alanlarda tanınan markalarını bir araya getiriyor. Holdingin faaliyet alanları arasında beyaz eşya üretimi, teknoloji yatırımları, ev tekstili, enerji, elektrikli araç şarj hizmetleri, gayrimenkul, kültür sanat ve turizm bulunuyor.

VESTEL VE REGAL İLE ELEKTRONİK SEKTÖRÜNDE BÜYÜDÜ

Zorlu Holding'in en bilinen faaliyet alanlarından biri elektronik ve beyaz eşya sektörü oldu. Grubun bu alandaki şirketleri arasında Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya öne çıkıyor. Televizyon, elektronik ürünler ve beyaz eşya üretimiyle tanınan Vestel, grubun önemli markaları arasında yer alıyor. Holdingin elektronik, beyaz eşya ve teknoloji alanındaki şirket ve markaları şöyle: Vestel Elektronik, Vestel Beyaz Eşya, Regal, Vestel Ventures.

TAÇ, LİNENS VE VALERON DA ZORLU GRUBUNDA

Zorlu Holding'in köklü faaliyet alanlarından bir diğerini tekstil oluşturuyor. Ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren markalar, grubun geniş tüketici kitlesine ulaşmasını sağlıyor. Taç, Linens ve Valeron, Zorlu grubunun tekstil alanında tanınan markaları arasında bulunuyor. Ayrıca Pierre Cardin'in ev tekstili ürünleri de grubun ilgili faaliyetleri kapsamında yer alıyor.

ENERJİDE ZORLU ENERJİ, ZES VE ELECTRİP

Zorlu Holding'in faaliyetleri yalnızca elektronik ve tekstille sınırlı değil. Grup, enerji üretimi ve elektrikli araç şarj hizmetlerinde de faaliyet gösteriyor. Zorlu Enerji, holdingin enerji sektöründeki önemli şirketleri arasında bulunuyor. Elektrikli araç şarj hizmetleri alanında ise ZES (Zorlu Energy Solutions) ve electrip markaları öne çıkıyor. Bu faaliyetler, grubun geleneksel sektörlerin yanında enerji dönüşümü ve elektrikli mobilite alanlarında da yer aldığını gösteriyor.

ZORLU CENTER VE PSM DE GRUBUN FAALİYETLERİ ARASINDA

Zorlu Holding, gayrimenkul ve kültür sanat alanında da önemli yatırımlara sahip. Zorlu Gayrimenkul, grubun bu sektördeki faaliyetlerini yürütürken İstanbul'daki Zorlu Center, alışveriş, yaşam ve iş alanlarını bir araya getiren projelerden biri olarak öne çıkıyor. Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) ise konser, tiyatro ve çeşitli kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan önemli merkezler arasında bulunuyor.

TURİZM, HAVACILIK VE FİNANS ALANINDA DA ŞİRKETLERİ VAR

Zorlu grubunun faaliyetleri turizm, ulaşım ve finansal hizmetlere de uzanıyor. Bu alanlarda Jules Verne, Zorlu Air, Zorlu Grand Hotel ve Zorlu Faktoring bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek'i görünce hemen harekete geçti! Taraftar mest oldu

Görüntüyü izleyen taraftarlar aynı yorumu yapıyor
4 ilde ulaşımı değiştirecek dev proje! Mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek

4 ilde ulaşımı değiştirecek proje! Yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Okan Buruk'tan Galatasaray'daki istifalar için şok açıklama: Çok da iyi gittiğimiz dönemde...

Olan bitene sessiz kalamadı: Böyle bir şey istemeyiz
Galatasaray'da istifa depremi sonrası flaş karar! Saat verildi

Galatasaray'da flaş karar! Saat verildi
İran müzakere heyeti şartlarını sunarak Doha'dan ayrıldı: Savaşı bitirecek taslak masada

İran geri adım atmıyor! Şartlarını açıkladı, masadan kalktı

İBB Meclisi'nde dengeler değişecek mi? DEM Parti'den açıklama var

İBB el değiştirecek mi? DEM Parti'den açıklama var
Trump: Demokratlar Temsilciler Meclisini, Senatoyu ve başkanlığı kazanırsa ülkemiz yok olabilir

Trump'tan yeni tehdit: Bu gerçekleşirse ülkemiz yok olabilir