5 setlik derbinin galibi Eczacıbaşı Dynavit

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında deplasmanda Galatasaray Daikin'i zorlu bir maç sonucunda 3-2 galip geldi. Maç, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynandı ve toplamda 140 dakika sürdü.

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında deplasmanda Galatasaray Daikin'i 25-23, 25-22-25, 23-25, 25-18 ve 15-9'luk set skorlarıyla 3-2 mağlup etti.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen

Galatasaray Daikin: Yasemin, Carutasu, Sylla, Wang, Bongaerts, İlkin, Eylül (L), Grobelna, Naz, Ayçin

Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar, Rettke, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Dilay, Boden, Meliha, Smrek, Maglio

Setler: 23-25, 25-22, 25-23, 18-25, 9-15

Süre: 140 dakika (31, 29, 32, 27, 21) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
