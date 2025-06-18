Vestel Mobilite, geniş ürün yelpazesini EVS 38 fuarında tanıttı

Vestel Mobilite, İsveç'in Göteborg kentinde düzenlenen EVS 38 Fuarı'nda, elektrikli araç şarj istasyonları, enerji depolama sistemleri ve otomotiv çözümleri alanındaki yenilikçi çözümlerini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İsveç Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen EVS 38 Fuarı, enerji depolama, şarj ve batarya teknolojileri, e-mobilite, yapay zeka, üretim ve otomasyon alanında önde gelen organizayonlar arasında yer alıyor.

Vestel, son teknolojiyle donatılmış EVC, enerji depolama sistemlerini, otomotiv çözümlerini ve birçok yenilikçi çözümünü fuarda ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Şirket, 1,2 megavata (MW) kadar şarj kapasitesi sunan DC şarj ünitesi "Stella-M"yi de fuarda ziyaretçilerle buluşturdu. Sıvı soğutmalı güç kabineti özelliğiyle yoğun kullanımda bile yüksek verim sağlayan ürün, gelişmiş teknolojik altyapısı sayesinde özellikle elektrikli ağır vasıta ve filolar için yüksek performanslı şarj çözümleri sunuyor.

Kullanıcı deneyimini ön planda tutan Vestel Mobilite, farklı boyutlarda dokunmatik ekranıyla işlemleri kolaylaştırırken, temassız ödeme veya "Pin-on-Glass" seçeneği sunan entegre kredi kartı modülüyle de ödeme süreçlerini pratik hale getirmeyi hedefliyor.

DC Stella şarj çözümleri ziyaretçilerin deneyimine sunuldu

Vestel Mobility Back-End, tüm "DC" cihazlara "OCPP" bağlantısına ek olarak uzaktan yönetim ve izleme imkanı sunarak müşteri desteği, bakım ve güncelleme gibi satış sonrası hizmetlerle operasyonel verimliliği artırıyor.

EVS38'de sergilenen ürünler arasında AC Quatro, AC Zenith, AC Gemini Dual, AC Vega Dual ve AC Liveo gibi AC şarj istasyonları yer aldı. Şehir içi ticari kullanımlara uygun DC Vesper, DC Spica, yüksek performans sunan ultra hızlı 160, 240, 320, 400 kilovat (kW) kapasiteli DC Sirius ve 720 kW ile 1,2 MW güç çıkışlı DC Stella şarj çözümleri de ziyaretçilerin deneyimine sunuldu.

Vestel Mobilite, elektrikli araç şarj cihazlarından oluşan geniş ürün yelpazesiyle sürdürülebilir ulaşım sistemlerini destekleme konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

Şirket, ev ve küçük işletmelere yönelik AC tipi EVC'nin yanı sıra daha hızlı şarj hizmeti sunan DC tipi EVC seçenekleriyle elektrikli araçların daha da yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

Vestel Mobilite, fuarda telekom sektörü, konut, ticari, endüstriyel alanlar ve şebeke ölçekli projeler için geliştirdiği batarya enerji depolama sistemlerini de sergiledi.

Çevreye duyarlı tasarımı, enerji bağımsızlığı sağlaması ve maliyet avantajları ile öne çıkan Vestel batarya çözümleri, kullanıcılarının karbon ayak izlerini azaltmalarına da katkı sağlıyor.

Konut Enerji Depolama Sistemleri kesintisiz güç sağlıyor

Şirketin Telekom Batarya Çözümü ise kesintilerde yedek güç sağlarken, veri merkezlerinde yedek güç olarak görev yapıyor. Sınırsız paralel bağlantı ile düşük sıcaklıkta çalışma, uzaktan izleme ve yönetim özellikleri sayesinde uzun ömürlü ve güvenilir performans sunarken, eski sistemlerle uyumlu olan çözüm, düşük maliyetle kesintisiz enerji sağlıyor.

Vestel Mobilite'nin Konut Enerji Depolama Sistemleri, evlerde güneş enerjisini depolayarak kullanıcılarının enerji bağımsızlığını artırıyor.

Sistem, kesinti anlarında güvenilir yedek güç sunarken, zirve saatlerinde depolanan enerjiyi kullanarak faturaları düşürüyor. Nesnelerin interneti (IoT) destekli mobil uygulama sayesinde kullanıcılar sistemi kolayca izliyor ve kontrol ediyor.

Güvenilir LFP kimyası ve gelişmiş yazılımıyla kesintisiz enerji sunan sistemler, solar entegrasyon, akıllı EMS (enerji yönetim sistemi) ve PCS (güç çevrim sistemi) ile tüm enerji sistemini tek kabinde sunarak esneklik sağlıyor ve elektrikli araç şarj cihazlarıyla entegre şekilde çalışıyor.

Sahada tasarım esnekliği sağlayan 418 kilovatsaat (kWh) kapasiteli sıvı soğutmalı kabin tipi ürünleriyle güvenli ve uzun ömürlü depolama sunan Vestel'in Şebeke Ölçekli Enerji Depolama Sistemleri, güneş ve rüzgar enerjisi santralleriyle entegre olarak çalışıyor ve şebeke verimliliğini artırıyor.

"Avrupa'da enerji ihtiyacının yüzde 30'u bu bataryalarla sağlanabilir"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Vestel Mobilite Genel Müdür Yardımcısı Egemen Tümtürk, elektrikli araç bataryalarıyla enerji depolama sistemlerinin aynı temel teknolojiyi paylaştığını belirtti.

Tümtürk, geri dönüşüm uygulamaları sayesinde bataryalara ikinci bir şans verilerek kullanım ömrünün uzatılabileceğine dikkati çekerek, bu sayede de karbon ayak izinin azaltılabileceğini paylaştı.

Avrupa'da tüm enerji ihtiyacının yüzde 30'unun 2030 ve sonrasında bu bataryalarla karşılanabileceğini aktaran Tümtürk, bu kapsamda şarj altyapılarının elektrikli araç ve enerji depolama sistemlerini birbirine bağlayan kilit bir role sahip olduğunu vurguladı.

Tümtürk, yakın gelecekte katı elektrolitli bataryalar ve lityum-metal anot gibi teknolojilerin ön plana çıkacağına işaret ederek, enerji depolama sistemlerinin sürdürülebilir mobilite ile enerji dönüşümünde daha büyük rol oynayacağının altını çizdi.