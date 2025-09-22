idenfit, ConectoHub'ı Satın Alarak Performans Yönetiminde Yeniliklere İmza Atıyor

İK yazılımı idenfit, Vestel Ventures'ın ortak olduğu yazılım şirketi ConectoHub'ı satın aldığını duyurdu. Şirket, ConectoHub ile performans yönetiminde bütüncül çözümler sunmayı hedefliyor.

Bütüncül insan kaynakları (İK) yazılımı idenfit, Zorlu Holding'in 'Akıllı Hayat 2030' sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda uygulamaya geçirdiği, kurum içi girişimcilik programı Parlak Bi'Fikir kapsamında Vestel Ventures'tan yatırım alan ve 5 yıl önce Banu Akgül tarafından kurulan performans yönetim platformu ConectoHub'ın tamamını satın aldı.

'DERİNLİKLİ BİR PERFORMANS YÖNETİMİ DENEYİMİ SUNACAĞIZ'

idenfit'in CEO'su Nazım Onur Bayındır konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: "Çalışanlarını merkeze alan ve onları önceliklendiren şirketler için performans sistemlerinin önemi tartışmasızdır. 360 derece değerlendirme, OKR ve proje bazlı hedef ve performans yönetimi gibi farklı yaklaşımların entegrasyonu hem şirket başarısını artırıyor hem de çalışanların bireysel gelişimlerine katkıda bulunuyor. ConectoHub'ın bu alandaki uzmanlığı, idenfit'in vizyonuyla birebir örtüşüyor. Bu gelişmeyle birlikte, müşterilerimize çok daha kapsamlı ve derinlikli bir performans yönetimi deneyimi sunacağız."

Zorlu Holding'in inovasyon ve girişimcilik vizyonuna dikkat çeken Zorlu Holding Teknoloji ve Dijital İş Geliştirme Grubu Başkanı Burak Aydın ise şunları söyledi:

"Zorlu Holding olarak, sorumlu yatırım holdingi anlayışıyla şekillenen Akıllı Hayat 2030 yolculuğumuzda; çevik, dinamik, inovasyon ve teknoloji odaklı çözümler üretmenin gücüne inanıyoruz. Bu vizyonun merkezine ise yaratıcılığı ve girişimcilik ruhunu destekleyen kurum kültürümüzü konumluyoruz. ConectoHub'ın başarı hikayesi de bunun somut bir örneği. Kurum içi girişimcilik ekosistemimizden doğan ConectoHub gibi girişimlerin iş dünyasına yüksek katma değer sağlaması, girişimcilik kültürümüzün ne kadar güçlü bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bu başarı, gelecekte daha fazla girişime yatırım yapma ve yeni fikirleri hayata geçirme konusunda bize ilham ve motivasyon veriyor."

360 derece değerlendirme, OKR (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar), KPI (Temel Performans Göstergeleri) ve proje takibi gibi farklı performans izleme süreçlerini entegre ederek tek bir çıktı üreten ConectoHub'ın idenfit çatısı altına girmesiyle şirketlerin dijitalleşme yolculuklarına hız kazandırmak amaçlıyor. Şirket, bu adım ile sadece bir yazılım değil, aynı zamanda dijital operasyonlarında köklü bir dönüşüm vadediyor.

idenfit, bu satın almayla birlikte şirketlerin dağınık sistemlerden tek bir platforma geçişini hızlandırarak operasyonel verimliliklerini ve rekabetçiliklerini artırmayı amaçlıyor. Yeni nesil, bulut tabanlı insan kaynakları ve işgücü yönetim yazılımı, çalışanları ve operasyonları tek bir platform çatısı altında en verimli şekilde yönetmeyi hedefliyor.