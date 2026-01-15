Haberler

Vestel'in yeni CEO'su Gökhan Sığın oldu

Vestel'in yeni CEO'su Gökhan Sığın oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gökhan Sığın, 19 Ocak 2026 itibarıyla Vestel CEO'su olarak atandı. Teknoloji ve inovasyon alanındaki deneyimi ile şirketin global rekabet gücünü artırması bekleniyor.

Vestel CEO'luğu görevine 19 Ocak 2026 itibarıyla Gökhan Sığın atandı. Sığın'ın yeni dönemde, teknoloji ve inovasyon odağındaki deneyimiyle şirketin küresel rekabet gücünü ve sürdürülebilir büyüme hedeflerini daha da ileriye taşıması bekleniyor.

Vestel CEO'luğu görevine 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Gökhan Sığın atandı. Sığın; yeni görevinde Vestel'in teknoloji şirketi kimliğinin ve iş sonuçlarının daha da güçlendirilmesi, inovasyon kapasitesinin artırılması, organizasyon yapısının ve yönetim yetkinliğinin daha da ileri taşınmasından sorumlu olacak.

Yapılan açıklamaya göre, 30 yıla yakın kariyeri boyunca teknoloji, inovasyon ve uluslararası yönetim alanlarında çeşitli sorumluluklar üstlenen; organizasyonel dönüşüm, yenilikçi iş modelleri geliştirme, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal kalkınma konularında geniş bir deneyime sahip olan Sığın'ın, küresel rekabetin hızlandığı günümüzde Vestel'in potansiyelinin güçlü ve sürdürülebilir sonuçlara dönüştürülmesine önemli katkılar yapması bekleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden lisans, İngiltere Bristol Üniversitesi'nden yüksek lisans (MBA) derecesine sahip olan Sığın, tüketici elektroniği ve beyaz eşya sektöründe Türkiye ve uluslararası pazarlarda üstlendiği liderlik rollerinden sonra Vestel'e katılıyor. Sığın, bu atama ile Vestel'in teknoloji şirketi kimliğini pekiştirecek; inovasyon kapasitesini, organizasyonel yapısını ve yönetim yetkinliğini daha da güçlendirecek bir sorumluluk üstlenecek. Sığın, 2023-2025 yılları arasında Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı

Toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik

Adliyede görenler merak etti, nedenini hemen açıkladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi

1. Lig takımı Süper Lig ekibini sahadan sildi
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler
Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir

Dünyaca ünlü isim Arda'nın yeni hocası olabilir
Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor