Zeynep Sarsan, Vestel CFO görevine 7 Eylül 2026 itibarıyla başladı

Vestel Şirketler Grubu Mali İşler Genel Müdürlüğü (CFO) görevine Zeynep Sarsan getirildi.

Vestel Şirketler Grubu Mali İşler Genel Müdürlüğü (CFO) görevine Zeynep Sarsan getirildi. Finansal yönetim ve kurumsal dönüşüm alanlarında 25 yılı aşkın deneyime sahip olan Sarsan, Vestel üst yönetimindeki görevine 7 Eylül 2026 itibarıyla başladı.

Açıklamaya göre Zeynep Sarsan, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde, yüksek lisansını (MBA) ise Yeditepe Üniversitesi Finansal Yönetim alanında tamamladı. Sarsan, 2024 yılında London Business School Kurumsal Finans programını bitirdi. 1999 yılında denetim alanında başladığı kariyeri boyunca finansal planlama, hazine, risk yönetimi, nakit akış optimizasyonu, verimlilik odaklı süreç dönüşümü alanlarında önemli sorumluluklar üstlenen Sarsan, Nexans, Praktiker ve Alcatel-Lucent gibi şirketlerde üst düzey finansal yönetim rollerini üstlendi. 2013 yılından itibaren Kibar Holding bünyesinde Assan Hanil, Assan Panel ve Ispak Ambalaj'da Finans Direktörlüğü ve CFO görevlerinde bulunan Sarsan, 2018-2026 yılları arasında Assan Alüminyum CFO'su olarak görev yaptı. Sarsan, bu süreçte eş zamanlı olarak Kibar Americas Yönetim Kurulu Üyeliği ve Krides İcra Kurulu Üyeliği görevlerini de yürüttü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı