Malatya'da Çocuklara Vatan ve Bayrak Sevgisi Aşılanıyor

Güncelleme:
Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Güzyurdu Vestel Erdi Canbay İlkokulu'nda eğitim gören çocuklara, vatan ve bayrak sevgisi uygulamalı olarak veriliyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Güzyurdu Vestel Erdi Canbay İlkokulu'nda eğitim gören çocuklara, vatan ve bayrak sevgisi uygulamalı olarak veriliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden sonra devlet ve hayırsever işbirliğiyle Güzyurdu Mahallesi'nde inşa edilen okula 12 kırsal mahalleden öğrenciler taşımalı olarak getiriliyor.

Okulda eğitim gören 135 öğrenci, öğretmenlerinin gün içerisinde yaptığı çeşitli etkinliklerle daha kolay öğrenme imkanı buluyor.

Okul müdürü Mithat İlhan da derslerini daha kolay anlamaları ve pekiştirmeleri amacıyla öğrencilere vatan ve bayrak sevgisinin önemini anlatıyor.

Çocukların bayrak sevgisini anlatan görüntüleri yürekleri ısıttı

İlhan'ın öğrencileriyle bayrak ve vatan sevgisine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüleri ise yürekleri ısıtıyor.

Görüntülerde, "bayrak nedir, bayrağı en çok ne için seviyorsun" sorusu yönelten İlhan'a, 3. sınıf öğrencisi Münir Doğan Eğinli, "Malatya'da deprem olmuştu biz evden çıkarken bayraklı battaniyemiz var, onu aldık ve sarıldık. Bayrak olmasa donmuştuk hocam." yanıtını veriyor.

Soruyu, 2. sınıf öğrencisi Sara Ece İlhan da "Hocam siz diyorsunuz ya 'bayrak vatanımızdır, bayrak namusumuzdur' diye ben de öyle diyorum.", 2. sınıf öğrencisi Abdurrahman İlhan ise "Şunun güzelliğine bir baksanıza hocam. Ben futbolcu olacağım, sırtıma bayrağımı asacağım." diye yanıtlıyor.

"Vatan olmadan, bayrak olmadan hiçbir şey olmaz"

Okul müdürü Mithat İlhan, AA muhabirine, okulun çocuğun geleceğini hazırlayan bir kurum olduğu kadar bir ev, bir aile, bir yuva olduğunu söyledi.

Öğrencilere manevi değerleri aşılayarak dersleri daha kolay anlamalarına yardımcı olduğunu aktaran İlhan, şöyle konuştu:

"Okullar aslında sadece matematik, Türkçe, fen öğretilmek için değildir. Çocuklarımıza ahlak, vatan sevgisi, bayrak sevgisi bunları da öğretmemiz lazım. Aslında ön planda olanlar bunlardır. Biz hep şunu dedik, okuyup öğretmen de olsa hakim de olsa savcı da olsa bayrağını sevmeli. Çiftçi dahi, kamyon şoförü de olsa kamyonun arkasında bayrağı olmalı. Çiftliğinin önünde veya evinin önünde Türk bayrağı dalgalanmalı. Bunun kıymetini, bunun manasını bilmeli. Çünkü vatan olmadan, bayrak olmadan hiçbir şey olmaz. Vatanı olmayanın ne dini, ne ailesi, ne de başka bir şeyi olur. Bir bayrak töreni ya da bir yerde büyük bir bayrak varsa oraya gidiyoruz, şehitlik ziyareti yapıyoruz. Vatanla, bayrakla ilgili ne gibi çalışmalar varsa onları bire bir yapıp çocukların bire bir öğrenmelerini sağlamaya çalışıyoruz."

Öğrencilerden Abdurrahman İlhan da vatanını, bayrağını, okulunu ve öğretmenlerini çok sevdiğini, öğrendiklerinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Eyüp Ekici ise "Gezilere gittiğimiz için, ziyaretler yaptığımız için vatan sevgisini daha iyi anlıyoruz. Vatan olmazsa millet olmaz." dedi.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
