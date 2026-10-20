Türkiye'nin dev holdingi bir yatırımından daha çıkıyor! 147 milyon dolarlık imza

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Ahmet Nazif Zorlu'nun yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Zorlu Holding, son dönemdeki varlık satışlarına bir yenisini ekledi. Holding bünyesinde faaliyet gösteren Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, elektrikli araç şarj sektöründeki yatırımlarından biri olan Electrip Global Limited'deki hisselerinin tamamını satmak üzere anlaşmaya vardı.

Şirketin 19 Ekim'de Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı bildirime göre, yüzde 41,28'lik payın satışı için 147 milyon 619 bin 178 dolar bedel üzerinde anlaşma sağlandı.

Satışın alıcıları ise Wren House Infrastructure LP ve Kuwait Investment Authority (Kuveyt Yatırım Otoritesi) olarak açıklandı.

TÜRKİYE'NİN 81 İLİNDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Satış anlaşmasının merkezinde, Türkiye'de Zorlu Energy Solutions (ZES) markasıyla tanınan elektrikli araç şarj ağı bulunuyor.

Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren ZES, 1.800'den fazla şarj noktasına ve 5 binin üzerinde şarj soketine sahip.

Zorlu Enerji'nin Electrip Global Limited'deki hisselerinin tamamını devretmesiyle birlikte şirketteki ortaklığı sona erecek. Ancak bu işlem, ZES istasyonlarının kapanacağı veya hizmet vermeyi bırakacağı anlamına gelmiyor.

HİSSELER KUVEYT YATIRIM OTORİTESİ VE ORTAĞINA DEVREDİLECEK

KAP açıklamasında, Zorlu Enerji'nin Electrip Global Limited sermayesindeki A Grubu paylarına karşılık gelen 16 bin 128,52 adet hissenin tamamını devredeceği belirtildi.

19 Ekim'de imzalanan sözleşmeye göre satış işleminin 22 Ekim 2026 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

İşlemin gerçekleşmesi halinde Zorlu Enerji'nin Electrip Global Limited'deki ortaklık oranı sıfıra düşecek.

SATIŞ GELİRİ BORÇLAR VE YENİ YATIRIMLAR İÇİN KULLANILACAK

Zorlu Enerji, satıştan elde edilecek yaklaşık 147,6 milyon dolarlık kaynağın kullanım alanlarını da açıkladı. Şirket, gelirin bir bölümünü yeni yatırım harcamalarının finansmanında, diğer bölümünü ise bazı finansal yükümlülüklerinin geri ödenmesinde değerlendirecek. Satışın peşin ödeme yöntemiyle yapılacağı, bedelin taraflar arasında pazarlık yoluyla belirlendiği bildirildi. İşlemden kaynaklanacak kâr veya zarar ise şirketin 31 Aralık 2026 tarihli finansal raporunda yer alacak.

OTEL VE MADEN SAHALARINDAN SONRA ŞARJ SEKTÖRÜ

Tek Referans'tan Sinan Doğan'ın haberine göre Zorlu Holding'in yeni satış kararı, Trabzon'daki otelini ve Manisa'nın Gördes ilçesindeki maden sahalarını elden çıkarmasının ardından geldi. Vestel'in finansal sorunlarının gündemde olduğu dönemde gerçekleştirilen bu işlemlerle birlikte holdingin varlık portföyündeki değişim dikkat çekti. Son anlaşmanın tamamlanmasıyla Zorlu Enerji, elektrikli araç şarj sektöründeki önemli iştiraklerinden biri olan Electrip Global Limited'den ayrılmış olacak.

Kaynak: Haberler.com