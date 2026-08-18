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Orta Dünya'da Bilgi Savaşı: Yüzüklerin Efendisi Quiz Night

Orta Dünya'da Bilgi Savaşı: Yüzüklerin Efendisi Quiz Night
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Community Hub'ın düzenlediği Yüzüklerin Efendisi Quiz Night, Zorlu PSM'de sinema ve edebiyat tutkunlarını bir araya getirdi. Katılımcılar 40 soruluk yarışmada kıyasıya mücadele etti, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Community Hub tarafından düzenlenen "Yüzüklerin Efendisi Quiz Night" etkinliği, Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Vestel Amfi'de gerçekleştirildi.

"Yüzüklerin Efendisi" evrenine ilgi duyan sinemaseverler ile edebiyat tutkunlarını bir araya getiren etkinlik, Orta Dünya atmosferini bilgi ve eğlenceyle buluşturdu.

Katılımcılar, serinin üç filmine ilişkin hazırlanan 40 soruyu yanıtlamak için kıyasıya yarıştı.

Etkinlik, yarışmada dereceye girenlere ödül ve sertifikalarının takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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