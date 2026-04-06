Haberler

Sultanlar Ligi'nde play-off final serisi başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabı ilk maçında yarın Fenerbahçe Medicana, normal sezonu zirvede tamamlayan VakıfBank ile karşılaşacak. Maç saat 17.00'de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabı ilk maçında yarın Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.

Ligde normal sezonu zirvede tamamlayan geçen yılın şampiyonu VakıfBank, play-off 1-4 etabında Eczacıbaşı Dynavit'i 2-0 eleyerek finale yükseldi.

Normal sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Medicana ise play-off 1-4 etabında Zerenspor'a 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Finalde üç galibiyete ulaşan takım Sultanlar Ligi'nde 2025-26 sezonunun şampiyonu olacak.

Final serisinin maç programı şöyle:

Yarın:

17.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

11 Nisan:

17.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)

13 Nisan:

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)

16 Nisan (Gerekirse):

19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

19 Nisan (Gerekirse):

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)

Play-off 3-4

Play-off 3-4 etabında ise Eczacıbaşı Dynavit ile Zerenspor mücadele edecek.

Seride iki galibiyete ulaşan ekibin sezonu 3'üncü tamamlayacağı etapta ilk karşılaşma, 8 Nisan Çarşamba günü Eczacıbaşı Spor Salonu'nda yapılacak.

Play-off 3-4 serisinin maç programı şöyle:

8 Nisan:

17.00 Eczacıbaşı Dynavit-Zeren Spor (Eczacıbaşı)

11 Nisan:

13.00 Zeren Spor-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ziraat Bankkart)

13 Nisan (Gerekirse):

16.00 Zeren Spor-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ziraat Bankkart)

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

