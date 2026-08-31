TOGG’da dengeleri değiştirecek hamle! İki dev ortak çıkıyor

Yerli elektrikli otomobil üreticisi TOGG'un ortaklık yapısında kapsamlı bir değişikliğe gidiliyor. Türkiye Varlık Fonu (TVF) şirkete yeni ortak olarak katılmaya hazırlanırken, mevcut hissedarlardan Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu Holding'in paylarını devrederek projeden çıkacağı bildirildi.

TVF HİSSE ALACAK, TURKCELL PAYINI ARTIRACAK

Konu hakkında bilgi sahibi kaynakların Reuters'a aktardığına göre, Vestel ve Anadolu Grubu Holding'in TOGG'da sahip olduğu yüzde 23'erlik hisse diğer ortaklara devredilecek. Bu eş zamanlı süreçte TVF, devredilen hisselerin bir kısmını satın alarak TOGG'un ortaklık yapısına dahil olacak. İşlem kapsamında mevcut hissedarlardan Turkcell'in de şirketteki payını artırması öngörülüyor.

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ÇIKIŞ KARARI UZUN VADELİ STRATEJİNİN PARÇASI

İşlemin finansal büyüklüğü ve hisselerin yeni yapıda hangi oranda dağıtılacağı henüz netlik kazanmadı. Nihai anlaşma üzerindeki çalışmaların devam ettiği ve imzaların kısa süre içinde atılmasının beklendiği ifade edildi. Kaynaklar, Zorlu Grubu şirketlerinden Vestel'in TOGG'dan ayrılma kararının şirketin uzun vadeli stratejik hedefleri doğrultusunda alındığını vurguladı.

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK

Ortaklık yapısındaki bu değişime ilişkin Türkiye Varlık Fonu, Anadolu Grubu Holding, Vestel Elektronik, Turkcell ve TOGG cephesinden iddialara yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com