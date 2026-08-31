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TOGG'da ortaklık değişimi: Vestel ve Anadolu Grubu hisselerini TVF'ye satıyor

TOGG'da ortaklık değişimi: Vestel ve Anadolu Grubu hisselerini TVF'ye satıyor
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Edinilen bilgilere göre TOGG'da yüzde 23'er paya sahip Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu, hisselerini Türkiye Varlık Fonu'na satmaya hazırlanıyor. Görüşmelerin sürdüğü, fonun yerli elektrikli otomobil üreticisine ortak olacağı belirtiliyor.

Togg'da yüzde 23'er paya sahip Vestel Elektronik ile Anadolu Grubu'nun hisselerini satacağı konuşuluyor. Satış için Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile görüşmeler yapıldığı, fonun yerli elektrikli otomobil üreticisi TOGG'a ortak olmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Mevcut ortaklık yapısında Vestel Elektronik, Anadolu Grubu, Turkcell ve BMC Otomotiv'in yüzde 23'er, TOBB'un yüzde 8 hissesi bulunuyor. Denizlili iş insanı Ahmet Nazif Zorlu, Trabzon'daki otelini 35 milyon dolara sattığı haberlerde yer almıştı.

Kaynak: Haber Merkezi
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