Vestel ve Anadolu Grubu TOGG hisselerini satıyor
Reuters'ın haberine göre Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'daki toplam yüzde 46'lık hisselerini satmayı planlıyor. Türkiye Varlık Fonu'nun şirkete ortak olması ve Turkcell'in payının artması bekleniyor.
Reuters'ın haberine göre Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu, TOGG'daki toplam yüzde 46'lık hisselerini satmayı planlıyor.
Türkiye Varlık Fonu şirkete ortak olurken Turkcell'in TOGG'daki payının da artması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi