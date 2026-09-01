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TOGG'da hisse satışı: Vestel ve Anadolu Grubu yüzde 46'lık paylarını satmak için harekete geçti

TOGG'da hisse satışı: Vestel ve Anadolu Grubu yüzde 46'lık paylarını satmak için harekete geçti
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Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un ortakları Vestel ve Anadolu Grubu, her birinin yüzde 23 hissesine sahip olduğu toplam yüzde 46'lık paylarını satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Reuters'a dayandırılan habere göre, satış süreci devam ediyor.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ortaklarından Vestel ve Anadolu Grubu, hisselerini satışa çıkarmaya hazırlanıyor. İki şirketin her birinin yüzde 23 hissesi bulunuyor.

Bu iki ortağın toplam hisseleri, TOGG yatırımının yüzde 46'sına denk geliyor. Reuters'ın haberine göre satış süreci devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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