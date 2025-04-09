5.5 yıl sonra gelen galibiyet! Galatasaray, Fenerbahçe'yi devirdi
Vodafone Sultanlar Ligi Playof 1-4 Etabı ilk maçında Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti. Sarı kırmızılılar, bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe'yi 5.5 yıl sonra mağlup etmiş oldu. 2 galibiyete ulaşan tarafın finale yükseleceği seride ikinci maç 12 Nisan Cumartesi 13.30'da bu kez Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yine Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynayacak.
Vodafone Sultanlar Ligi Playof 1-4 Etabı ilk maçında Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 3-2'lik skorlarla kazandı. Sarı kırmızılılar, bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe'yi 5.5 yıl sonra mağlup etmiş oldu.
İKİNCİ MAÇ 12 NİSAN'DA
2 galibiyete ulaşan tarafın finale yükseleceği seride ikinci maç 12 Nisan Cumartesi 13.30'da bu kez Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yine Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynayacak.
SETLER
- 1.Set 25-23
- 2.Set 20-25
- 3.Set 25-23
- 4.Set 21-25
- 5.Set 15-10