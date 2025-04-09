Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı

Mahir Polat hakkında karar verildi
AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek

ABD'ye bir darbe de Avrupa Birliği'nden
ABD'den Avrupa'ya Çin tehdidi: Ortak hareket ederlerse kendi boğazlarını keser

Trump yönetiminden Avrupa'ya 'Boğaz kesme' tehdidi
28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu

28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, sonuç herkes için sürpriz oldu

5.5 yıl sonra gelen galibiyet! Galatasaray, Fenerbahçe'yi devirdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vodafone Sultanlar Ligi Playof 1-4 Etabı ilk maçında Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti. Sarı kırmızılılar, bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe'yi 5.5 yıl sonra mağlup etmiş oldu. 2 galibiyete ulaşan tarafın finale yükseleceği seride ikinci maç 12 Nisan Cumartesi 13.30'da bu kez Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yine Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynayacak.

Vodafone Sultanlar Ligi Playof 1-4 Etabı ilk maçında Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 3-2'lik skorlarla kazandı. Sarı kırmızılılar, bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe'yi 5.5 yıl sonra mağlup etmiş oldu.

İKİNCİ MAÇ 12 NİSAN'DA

2 galibiyete ulaşan tarafın finale yükseleceği seride ikinci maç 12 Nisan Cumartesi 13.30'da bu kez Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yine Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynayacak.

SETLER

  • 1.Set 25-23
  • 2.Set 20-25
  • 3.Set 25-23
  • 4.Set 21-25
  • 5.Set 15-10
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
5.5 yıl sonra gelen galibiyet! Galatasaray, Fenerbahçe'yi devirdi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

ilkin aydını takımdan gönderin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

fener kendini cüppeliye okutsun kurşun döktürsün yanmaz kefen alıp soyunma odasının duvarlarına gersin aziz yıldırım ın cezaevi arkadaşı cüppeli bunları kırmaz gelir bişeyler yapar ne şanssızlık yahu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.