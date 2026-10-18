Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi 4. haftasında İlbank'ı 3-1 yendi

Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi 4. haftasında İlbank'ı 3-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Daikin, İlbank'ı 3-1 yendi. Burhan Felek Vestel'de oynanan ve 123 dakika süren karşılaşmanın setleri 21-25, 25-21, 25-23 ve 25-15 sonuçlandı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ebru Kaya, Yasin Çalışkan
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Merve Tanyel, Yuanyuan, Bongaerts (Ayça Aykaç, Eylül Karadaş, Akimova, Melisa Bükmen, Janset Erkul)
İlbank: Ece Morova Hezer, İdil Naz Kanbur, Fatma Beyaz, Smarzek, Lozo, Strunjak (Sinem Arıncı, Edwards, Şeyma Ercan Küçükaslan, Damla Nur Dündar, Beren Yeşilırmak, Begüm Hepkaptan)
Setler: 21-25, 25-21, 25-23, 25-15
Süre: 123 Dakika (31, 33, 36, 23)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Daikin, İlbank'ı 3-1 yendi.