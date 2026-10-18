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Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi 4. haftasında İlbank'ı 3-1 yendi

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Daikin, İlbank'ı 3-1 yendi. Burhan Felek Vestel'de oynanan ve 123 dakika süren karşılaşmanın setleri 21-25, 25-21, 25-23 ve 25-15 sonuçlandı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Kaya, Yasin Çalışkan

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Merve Tanyel, Yuanyuan, Bongaerts (Ayça Aykaç, Eylül Karadaş, Akimova, Melisa Bükmen, Janset Erkul)

İlbank: Ece Morova Hezer, İdil Naz Kanbur, Fatma Beyaz, Smarzek, Lozo, Strunjak (Sinem Arıncı, Edwards, Şeyma Ercan Küçükaslan, Damla Nur Dündar, Beren Yeşilırmak, Begüm Hepkaptan)

Setler: 21-25, 25-21, 25-23, 25-15

Süre: 123 Dakika (31, 33, 36, 23)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Daikin, İlbank'ı 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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