Türk beyaz eşya devinde kriz! Satışlar çakıldı, binlerce çalışan gönderildi

Türkiye sanayi sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntılar, Zorlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren teknoloji ve beyaz eşya devi Vestel Elektronik'in bilançolarına ağır yansıdı. Şirket peş peşe devasa zararlar açıklarken, küçülmeye giderek binlerce personeliyle yollarını ayırmak zorunda kaldı.

SATIŞLAR ÇAKILDI, CİRO YARI YARIYA ERİDİ

Nefes'te yer alan habere göre; Vestel'in paylaştığı mali verilere göre, şirket 2026 yılının ikinci çeyreğinde 6,9 milyar TL zarar açıkladı. 2026 yılının ilk yarısındaki toplam zarar ise 10,3 milyar TL seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 17,6 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

Şirketin cirosunda da büyük bir erime görüldü. 2026'nın ilk 6 ayında ciro, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47,8 oranında keskin bir düşüş yaşayarak 89,8 milyar TL'den 46,9 milyar TL'ye geriledi.

TOPLAM BORÇ 172 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Önceki yıllarda da büyük kayıplar yaşayan şirket, 2024 yılını 14,2 milyar TL, 2025 yılını ise 31,1 milyar TL zararla kapatmıştı. Art arda gelen zararların ardından Vestel'in toplam borç yükü dikkat çekici boyutlara ulaştı. 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla şirketin toplam borcunun 172,4 milyar TL olduğu kayıtlara geçti.

BİR BUÇUK YILDA BİNLERCE ÇALIŞANLA YOLLAR AYRILDI

Mali tablodaki bu kötü gidişat, istihdamı da doğrudan vurdu. Son iki buçuk yılda şirketin küçülme politikası kapsamında personel sayısında radikal bir düşüş yaşandı.

Verilere göre; 2024 yılı sonunda 19 bin 509 olan personel sayısı, 2025 sonunda 12 bin 677'ye, Haziran 2026 itibarıyla ise 11 bin 822'ye kadar düştü. Böylelikle son bir buçuk yıl içerisinde şirketin çalışan sayısında yüzde 39,4 oranında devasa bir azalma meydana geldi.

İHRACATTA VE İÇ PAZARDA BÜYÜK KAYIP

Elektronik, beyaz eşya, dijital ürünler ve mobilite elektroniği alanlarında faaliyet gösteren Vestel Elektronik'in hem yurt içi hem de yurt dışı pazardaki gelirleri ciddi oranda azaldı. Yılın ilk yarısında brüt yurt içi satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 düşerken, yurt dışı (ihracat) satış gelirlerinde ise yüzde 52 oranında sert bir kayıp yaşandı.

Kaynak: Haberler.com