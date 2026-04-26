Manisa filede Vanjak'ı aldı

VOLEYBOLDA Sultanlar Ligi'nin yeni takımı Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor'da transfer harekatı sürüyor.

VOLEYBOLDA Sultanlar Ligi'nin yeni takımı Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor'da transfer harekatı sürüyor. Manisa temsilcisi son olarak 30 yaşında, 1.93 boyundaki Alman smaçör Ivana Vanjak'la anlaşmaya vardı. Ülkemizde daha önce 2021-22 sezonunda Kuzeyboru forması giyen Vanjak geçen sezon İtalya'da Perugia Volley, Çin'de Hennan ve Ha Noi'de oynadı. Manisa BŞB, "Sultanlar Ligi'ndeki ilk sezonumuz öncesi kadro yapılandırmamıza devam ediyoruz. Kulübümüz, geçtiğimiz sezonlarda önemli başarılara imza atan başarılı smaçör Ivana Vanjak ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuza yeşil-beyazlı formamız altında sakatlıksız ve başarı dolu bir sezon diliyoruz. Hoş geldin Ivana" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
