Manisa filesinde imzalar sürüyor

VODAFONE Sultanlar Ligi'nin yeni takımlarından Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor dış transferde imzaları attırmaya devam ediyor. Manisa temsilcisi son olarak Türk Hava Yolları'ndan 28 yaşındaki libero Işıl Öz'le sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Işıl Öz. Sultanlar Ligi'ndeki ilk sezonumuz öncesi kadro yapılandırmamıza devam ediyoruz. Kariyerindeki başarıları ve sahadaki bitmek bilmeyen enerjisiyle tanıdığımız Işıl Öz, artık bizimle. Yeni evine, Manisa'mıza hoş geldin Işıl. Bu sezon savunmada geçit yok" ifadelerine yer verildi. Manisa ekibi daha önce Alman smaçör Ivana Vanjak, Brezilyalı pasör Carolina Leite'yi kadrosuna katıp, Polonyalı pasör çaprazı Aleksandra Rasinska ile sözleşme yenilemişti.

