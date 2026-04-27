Haberler

Manisa filesinde imzalar sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

VODAFONE Sultanlar Ligi'nin yeni takımlarından Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor dış transferde imzaları attırmaya devam ediyor.

VODAFONE Sultanlar Ligi'nin yeni takımlarından Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor dış transferde imzaları attırmaya devam ediyor. Manisa temsilcisi son olarak Türk Hava Yolları'ndan 28 yaşındaki libero Işıl Öz'le sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Işıl Öz. Sultanlar Ligi'ndeki ilk sezonumuz öncesi kadro yapılandırmamıza devam ediyoruz. Kariyerindeki başarıları ve sahadaki bitmek bilmeyen enerjisiyle tanıdığımız Işıl Öz, artık bizimle. Yeni evine, Manisa'mıza hoş geldin Işıl. Bu sezon savunmada geçit yok" ifadelerine yer verildi. Manisa ekibi daha önce Alman smaçör Ivana Vanjak, Brezilyalı pasör Carolina Leite'yi kadrosuna katıp, Polonyalı pasör çaprazı Aleksandra Rasinska ile sözleşme yenilemişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi

Dünya rahat bir nefes mi alacak? İran'dan ABD'ye ilginç teklif
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız meselesi yüzünden komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber

Altın fiyatlarını zıplatan haber
Japonya Hava Kuvvetleri alarmda! ABD yapımı F-15'ler havada parçalanmaya başladı

Ordu alarmda! ABD yapımı uçaklar havada parçalanmaya başladı
Tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız meselesi yüzünden komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Fenerbahçe'de sıcak saatler: Saran'ın koltuğuna sürpriz aday

Yolun sonuna geldi! İşte Saran'ın koltuğuna ilk aday

Kilosu bin 1500 liraya satılıyor! Tek seferde 6 kilo topladılar

Kilosu 1500 liraya satılıyor! Tek seferde 6 kilo topladılar