Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de İlbank, Aras Kargo'yu 3-2 yendi

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de İlbank, Aras Kargo'yu 3-2 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup ikinci maçında İlbank, Aras Kargo'yu 3-2 yendi. TVF Burhan Felek Vestel'de oynanan mücadele 156 dakika sürerken setler 25-20, 23-25, 25-18, 27-29 ve 15-13 sonuçlandı.
Salon: TVF Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Sadettin Kıral
İlbank: Begüm Hepkaptan, Smarzek, Edwards, Strunjak, Çağla Çiçekoğlu, İdil Naz Başcan Kanbur (Sinem Arıncı, Ece Morova Hezer, Beren Yeşilırmak, Lozo, Damla Nur Dündar, Fatma Beyaz, Şeyma Ercan Küçükaslan)
Aras Kargo: Lila Şengün, May, Beliz Başkır, Anthouli, Gamboa, Hazal Selin Uygur (Dilek Nıkık Ekşi, Sude Taşbaş, Ceren Nur Domaç, Defne Başyolcu, İrem Çor, Bengüsu Aygün)
Setler: 25-20, 23-25, 25-18, 27-29, 15-13
Süre: 156 dakika (28, 33, 29, 41, 25)
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup ikinci maçında İlbank, Aras Kargo'yu 3-2 yendi.