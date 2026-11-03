Zeki Zorlu kimdir? Ahmet Nazif Zorlu'nun ağabeyi Zorlu Holding'de hangi görevde?

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Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu 2 Kasım 2026 akşamı hayatını kaybetti ve grubu birlikte kurdukları iki kardeşten geriye Zeki Zorlu kaldı.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, ailenin tezgâhlarında dokumacılıkla işe başlayan Zeki Zorlu bugün holdingin yönetim kurulunda onursal başkan. Ölüm haberinin ardından en çok aranan isimlerden biri de o oldu.

ZEKİ ZORLU AHMET NAZİF ZORLU'NUN NESİ?

Zeki Zorlu, Ahmet Nazif Zorlu'nun ağabeyi. 1939'da doğdu, kardeşi 1944 doğumlu. İki kardeş babalarından devraldıkları tekstil işini 1960'ta Trabzon'da açtıkları mağazayla büyüttü ve 1966'da İstanbul'da da bir mağaza açtı.

Ahmet Nazif Zorlu bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Holdingin duyurusuna göre cenaze namazı 4 Kasım'da kılınacak, ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

ZEKİ ZORLU KİMDİR?

Zeki Zorlu, Zorlu Holding'in kurucularından biri ve yönetim kurulunun onursal başkanı. Holdingde yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevi de var; grubun tekstil ve gayrimenkul şirketlerinin yönetim kurullarına başkanlık ediyor.

1993'ten itibaren Zorlu Enerji'nin yönetim kurulu başkanlığını yürüttü. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Tekstil Sanayi Meclisi'nde başkan yardımcısı olan Zeki Zorlu, Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BUSİAD) yönetim kurulunda da iki yıl görev yaptı.

ZEKİ ZORLU NERELİ?

Zeki Zorlu Denizlili. 1939'da Denizli'de doğdu ve çocuk yaşta ailenin Babadağ'daki tekstil işinde dokumacılık yapmaya başladı.

ZEKİ ZORLU HANGİ ŞİRKETLERİ KURDU?

Zeki Zorlu ticarete ailenin Trabzon'daki ilk mağazasıyla girdi. Şirket merkezi 1970'te İstanbul'a taşındı. Ticaretin yanına üretimi ekleyen Zorlu, 1976'da Bursa'da iplik üreticisi Korteks'in temellerini attı.

İki kardeş şirketleri 1990'da Zorlu Holding çatısı altında topladı, 1994'te de Vestel'i satın alıp gruba kattı. Zeki Zorlu, grubun sonraki yıllarda enerji, turizm ve gayrimenkul alanında kurduğu ya da satın aldığı şirketlerin arkasındaki isimlerden biri.

ZEKİ ZORLU'NUN ÇOCUKLARI KİM?

Zeki Zorlu evli ve üç çocuk babası. Oğlu Olgun Zorlu 2022'den bu yana Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Selen Zorlu Melik de Zeki Zorlu'nun kızı.