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Kuzeyboru, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 yendi

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Burhan Felek Vestel'de oynanan karşılaşma 16-25, 25-22, 24-26, 25-18 ve 12-15'lik setlerle 144 dakika sürdü.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Sadettin Kıral

Beşiktaş : Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Burcu Yönder, Abderrahim, Emine Arıcı, Artyshuk)

Kuzeyboru: Czyrnianska, Yaren Işık, Szczurowska, Ayşe Çürük, Dumancic, Gamze Kılıç (Buse Kayacan, Burcu Yüzgenç, Kurilo, Ece Yılmaz, Wilmarie, Deniz Zengin)

Setler: 16-25, 25-22, 24-26, 25-18, 12-15

Süre: 144 dakika (28, 31, 35, 27, 23)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 yendi.

Kaynak: AA
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