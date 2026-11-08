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Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 yendi

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Daikin, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. TVF Burhan Felek Vestel'de oynanan karşılaşmanın setleri 25-20, 17-25, 25-17 ve 25-18 sonuçlandı.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel

Hakemler: Tolgahan Dinçer, Mehmet Gül

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Akimova, Sylla, Janset Cemre Erkul, Bongaerts (Ayça Aykaç, Eylül Karadaş, Carutasu, Yuanyuan, Ege Melisa Bükmen, Merve Tanyel)

Beşiktaş : Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Emine Arıcı (Simay Kurt, Yasmine Abderrahim, Burcu Yönder, Artyshuk, Evans)

Setler: 25-20, 17-25, 25-17, 25-18

Süre: 109 dakika (25, 26, 29, 29)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Daikin, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA
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