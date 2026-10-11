Haberler

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi derbisinde Beşiktaş'ı 3-2 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında TVF Burhan Felek Vestel'de oynanan derbide Fenerbahçe Medicana, Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Mücadele 25-20, 25-23, 16-25, 23-25 ve 12-15'lik setlerle 146 dakika sürdü.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Ahmet Kalay

Beşiktaş : Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Özgenur Çetiner (Simay Kurt, Abderrahim, Evans, Ece Eke, Artyshuk)

Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva, Kübra Akman, Saliha Şahin, Ana Cristina (Gizem Örge, Castillo, Hande Baladın, Ogbogu, Arelya Karasoy Koçaş, Vargas, Jack-Kısal)

Setler: 25-20, 25-23, 16-25, 23-25, 12-15

Süre: 146 dakika (25, 36, 29, 38, 18)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Medicana, Beşiktaş'ı 3-2 yendi.

Kaynak: AA
Türk iş insanının lüks villasına silahlı baskın! 54 milyonunu çaldılar

Türk iş insanının lüks villasına baskın! Tüm servetini gasbettiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rabia Soytürk’ten cesur sahne! Direk dansıyla dikkat çekti

Genç oyuncudan cesur sahne! Direk dansıyla dikkat çekti
11 kişinin can verdiği kazanın öncesine ait görüntülere ulaşıldı: Ölüme götürülmeden önce 7 dakika mola vermişler

Ölüme götürülmeden önce 7 dakika mola vermişler
Darıca Türkeli Spor’dan TFF’ye tepki: 25 futbolcunun geleceği tehlikede

TFF’ye tepkide bulundular: 25 futbolcunun geleceği tehlikede
Bin yıllık zeytin ağacından hasat yapıldı, anında tadıldı

Bin yıllık ağaçtan toplanıp sıkıldı! 16 bin kişi eteklerine akın etti
Canlı yayında patladı! Selçuk İnan'dan maçın hakemine sert eleştiri

Selçuk İnan ortalığı ayağa kaldırdı!
Manisa'da katliam gibi kaza! Olay yerinden ilk görüntüler

Katliam gibi kazadan ilk görüntüler
Ankara Barosu Başkanlığına Elçin Özge Şimşek Çağlayan seçildi

Ankara Barosu'nun yeni başkanı belli oldu