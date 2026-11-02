Ahmet Nazif Zorlu kimdir? Zorlu Holding'in kurucusu 82 yaşında hayatını kaybetti

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Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, 2 Kasım 2026 akşamı hayatını kaybetti. Ölüm haberini holding duyurdu. Zorlu bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde doğan iş insanı, ağabeyi Zeki Zorlu ile birlikte bugün Vestel'in de bağlı olduğu grubu kurdu.

AHMET NAZİF ZORLU NE ZAMAN ÖLDÜ?

Ahmet Nazif Zorlu, 2 Kasım 2026 Pazartesi akşamı İstanbul'da öldü. Holdingin yazılı açıklamasında, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada Zorlu'nun "Önce ülkem, sonra kurumum, sonra ailem" sözü de hatırlatıldı.

AHMET NAZİF ZORLU KİMDİR?

Ahmet Nazif Zorlu, Zorlu Holding'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanıydı. Grubun şirketleri beyaz eşya, elektronik, gayrimenkul, enerji, metalurji ve savunma alanlarında çalışıyor.

Zorlu 1999'da Mehmet Zorlu Vakfı'nı (MZV) kurdu. DEİK, TÜSİAD, DENBİR, BASİAD ve TETSİAD'ın yönetim kurullarında yer aldı. 2007'de İspanya'nın Sivil Liyakat Nişanı'nı aldı.

AHMET NAZİF ZORLU KAÇ YAŞINDAYDI?

Ahmet Nazif Zorlu 82 yaşındaydı. 1944'te doğdu. Holdingin kuruluşunda yanında olan ağabeyi Zeki Zorlu 1939 doğumlu ve grubun yönetim kurulu başkan vekili.

AHMET NAZİF ZORLU NERELİ?

Ahmet Nazif Zorlu Denizlili. Denizli'nin Babadağ ilçesinde dünyaya geldi; ağabeyi Zeki Zorlu da Babadağ doğumlu.

AHMET NAZİF ZORLU İŞE NASIL BAŞLADI?

Ahmet Nazif Zorlu iş hayatına babasının mesleği olan tekstille, genç yaşta başladı. İlk mağazasını Trabzon'da açtı. 1970'te şirketin merkezini İstanbul'a taşıdı ve ağabeyiyle birlikte Zorlu Holding'in temellerini attı.

Grubun ilk üretim şirketi Korteks'i 1976'da kurdu. 1990'da bütün şirketleri Zorlu Holding çatısı altında topladı.

AHMET NAZİF ZORLU VESTEL'İ NE ZAMAN ALDI?

Ahmet Nazif Zorlu, Vestel'i 1994'te holdinge kattı. Tekstille büyüyen grup, Vestel'le birlikte elektronik ve beyaz eşya üretimine de girdi.

AHMET NAZİF ZORLU'NUN CENAZESİ NE ZAMAN?

Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesi 4 Kasım Çarşamba günü toprağa verilecek. Cenaze namazı öğle namazından sonra Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak, Zorlu ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Holding, çelenk gönderilmemesini, onun yerine bir sivil toplum kuruluşuna bağış yapılmasını istedi.