Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yendi

Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yendi. Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanan mücadele 119 dakikada tamamlandı ve Galatasaray Daikin ligde ikinci haftadan galibiyetle ayrıldı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Mehmet Gül
Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, Yuanyuan (Ayça Aykaç, Eylül Karadaş, Melisa Bükmen, Merve Tanyel, Janset Erkul)
Nilüfer Belediyespor Eker: Ecenur Aksoy, Bedart, Cajic, Begüm Kaçmaz, Buse Pehlivan, Gorecka (Merve İzbilir, Ramos, Öykü Saruhan, Zeynep Yaşar, Damla Beyazıtlı, Nisanur Yılmaz)
Setler: 25-21, 25-15, 17-25, 25-20
Süre: 119 dakika (34, 27, 28, 30)
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yendi.