Togg'da ortaklık değişikliği: Vestel ve Anadolu Grubu hisselerini devredebilir
Reuters'ın aktardığına göre, Togg'un kurucu ortaklarından Vestel ve Anadolu Grubu, hisselerini devretmek için görüşmeler yapıyor. Görüşmelerde Türkiye Varlık Fonu'nun adı geçerken, henüz imzalanmış bir anlaşma bulunmuyor.
Türkiye'nin yerli otomobil girişimi Togg'da önemli bir ortaklık değişikliği yaşanabilir. Reuters'ın konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı habere göre, kurucu ortaklardan Vestel ve Anadolu Grubu, Togg'daki hisselerini devretmek için görüşmeler yürütüyor.
Görüşmelerde adı geçen taraflardan biri de Türkiye Varlık Fonu. Ancak henüz imzalanmış ve kamuoyuna duyurulmuş bir anlaşma bulunmuyor.
Kaynak: Haber Merkezi