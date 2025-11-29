Altekma, Fenerbahçe'ye 3-1 Mağlup Oldu
Efeler Ligi 7. hafta karşılaşmasında Altekma, Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Maç, İzmir'deki Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.
Efeler Ligi 7. hafta karşılaşmasında Altekma, İzmir'de konuk ettiği Fenerbahçe'ye 25-20, 19-25, 17-25, 18-25'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.
Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Yasin Okumuş, Eyüpcan Kayışçı
Altekma: Maksim Buculjevic, Cafer Kirkit, Jordan Ewert, Bertuğ Öndeş, Gabriel Candido, Emir Pınar (Arda Kara, Dünya Kandemir, Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Ulaş Dokumacı)
Fenerbahçe: Mert Matic, Chinenyeze Barthelemy, Earvin Ngapeth, Fabian Drzyzga, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Burutay Subaşı, Kaan Gürbüz, Maicon Franca, Mustafa Cengiz, Alberto Gomez)
Setler: 25-20, 19-25, 17-25, 18-25 - İSTANBUL