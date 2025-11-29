Haberler

Altekma, Fenerbahçe'ye 3-1 Mağlup Oldu

Altekma, Fenerbahçe'ye 3-1 Mağlup Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Efeler Ligi 7. hafta karşılaşmasında Altekma, Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Maç, İzmir'deki Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Efeler Ligi 7. hafta karşılaşmasında Altekma, İzmir'de konuk ettiği Fenerbahçe'ye 25-20, 19-25, 17-25, 18-25'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Yasin Okumuş, Eyüpcan Kayışçı

Altekma: Maksim Buculjevic, Cafer Kirkit, Jordan Ewert, Bertuğ Öndeş, Gabriel Candido, Emir Pınar (Arda Kara, Dünya Kandemir, Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Ulaş Dokumacı)

Fenerbahçe: Mert Matic, Chinenyeze Barthelemy, Earvin Ngapeth, Fabian Drzyzga, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Burutay Subaşı, Kaan Gürbüz, Maicon Franca, Mustafa Cengiz, Alberto Gomez)

Setler: 25-20, 19-25, 17-25, 18-25 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vedat Muriqi 4 dakikada 2 gol attı, takımı 90+2'de hüsrana uğradı

4 dakikada 2 gol attı, buna rağmen 90+2'de şoku yaşadı
Mesud Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ona teşekkürü borç biliyorum

'Terörsüz Türkiye' süreci için tavrını açıkça belli etti
Hull City kabustan 90. dakikada uyandı

Acun Ilıcalı'dan mutlusu yok
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Vedat Muriqi 4 dakikada 2 gol attı, takımı 90+2'de hüsrana uğradı

4 dakikada 2 gol attı, buna rağmen 90+2'de şoku yaşadı
İlhan Palut, Çaykur Rizespor'daki görevini bıraktı

Süper Lig'de maç sonu istifa! Ünlü hoca görevini bıraktı
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk daha! Her siteye özel geliyor, imkanlar saymakla bitmiyor

Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk daha! Her siteye inşa edilecek
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.